24 Канал зібрав список українських імен, які доволі часто можна почути в Сполучених Штатах Америки.

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Українські імена, які полюбляють у США

Міла – це ім'я стало неймовірно відомим у США завдяки голлівудській акторці українського походження Мілі Куніс. Американцям дуже подобається, що воно коротке, ніжне і його надзвичайно легко вимовляти англійською мовою.

– це ім'я стало неймовірно відомим у США завдяки голлівудській акторці українського походження Мілі Куніс. Американцям дуже подобається, що воно коротке, ніжне і його надзвичайно легко вимовляти англійською мовою. Соломія – дедалі частіше зустрічається в Америці та заворожує місцевих жителів своїм м'яким і дуже мелодійним звучанням. Для зручності американці часто скорочують його до варіантів Мія або Сол.

– дедалі частіше зустрічається в Америці та заворожує місцевих жителів своїм м'яким і дуже мелодійним звучанням. Для зручності американці часто скорочують його до варіантів Мія або Сол. Анастасія – класичне ім'я, яке вже багато років поспіль залишається дуже популярним у США, оскільки асоціюється у місцевих із витонченістю та красою. У повсякденному житті в Америці дівчат із цим ім'ям часто кличуть Стейсі або Аня.

– класичне ім'я, яке вже багато років поспіль залишається дуже популярним у США, оскільки асоціюється у місцевих із витонченістю та красою. У повсякденному житті в Америці дівчат із цим ім'ям часто кличуть Стейсі або Аня. Катерина – хоча в Америці є свій звичний варіант Кетрін, саме українську форму імені через літеру "р" американці вважають доволі оригінальною та цікавою.

– хоча в Америці є свій звичний варіант Кетрін, саме українську форму імені через літеру "р" американці вважають доволі оригінальною та цікавою. Лев – це ім'я зараз стрімко стає популярним у США через сучасну моду на короткі та сильні чоловічі імена. Воно гарно звучить англійською мовою і приваблює батьків своїм потужним значенням, адже перекладається як "лев".

– це ім'я зараз стрімко стає популярним у США через сучасну моду на короткі та сильні чоловічі імена. Воно гарно звучить англійською мовою і приваблює батьків своїм потужним значенням, адже перекладається як "лев". Данило – замість традиційного для США імені Деніел, американці дедалі частіше звертають увагу на українську версію.

– замість традиційного для США імені Деніел, американці дедалі частіше звертають увагу на українську версію. Марко – ім'я, яке поєднує в собі глибоке українське коріння та міжнародний характер. Саме тому американські батьки обирають його дуже охоче.

– ім'я, яке поєднує в собі глибоке українське коріння та міжнародний характер. Саме тому американські батьки обирають його дуже охоче. Матвій – у повсякденному спілкуванні американці часто переробляють його на звичний для себе лад як Метью або Мет. Однак в документах батьки все частіше залишають саме красиву українську форму.

Українські імена в США / Фото Magnific

Зауважимо, що днями наша редакція розповідала про українські імена, які мають іноземне походження.