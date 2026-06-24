Нині українці активно повертають свою спадщину та очищують власні імена від російських впливів. Про це детальніше – пише 24 Канал.

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Які українські імена вкрали росіяни?

Усе почалося ще наприкінці XIX століття, коли російський цар Олександр ІІІ офіційно заборонив хрестити дітей українськими іменами. Церква та чиновники століттями переробляли українські варіанти на московський лад. У результаті Ганна перетворилася на Анну, а звичне ім'я Христина записували як Крістіна. Російська мова нав'язала суфікс "-ін-", який абсолютно не властивий українським іменам. Точно так само українське ім'я Карина під імперським впливом стало Каріною.

Найбільших змін зазнали зменшувально-пестливі форми імен, якими люди називають одне одного у родинному колі. Росіяни масово впроваджували свої суфікси, руйнуючи м'яку українську вимову. Через це популярні зараз звертання Маша, Даша, Наташа та Паша є суто російськими утвореннями. В українській традиції правильними відповідниками є Марійка або Марічка, Даруся чи Даринка, Наталка та Павлусь. Суфікс "-ша-" прийшов з російських фемінітивів і витіснив традиційні українські закінчення.

Замість звичних для українського вуха форм Славик і Владик суспільство довгий час використовувало русифіковані варіанти Славік та Владік через суфікс "-ік-". Водночас в українській мові завжди використовували для зменшувальних форм імен інші суфікси та закінчення. Наприклад, "-ик-" у словах Петрик чи Дмитрик, а також закінчення "-о" – Юрко чи Василько.

Походження українських імен / Фото Magnific

Крім фонетичного спотворення, Росія роками привласнювала історичні імена князівської доби та періоду Київської Русі. Зокрема, імена Святослав, Ярослав та Володимир, які пов'язані з київськими правителями, Кремль намагався зробити частиною виключно власної історії.

Ба більше, автентичні українські імена, наприклад, Василина чи Параска, російська пропаганда довгий час висміювала, створюючи в літературі та театрі образи "неосвічених селян". Тепер руйнування цих стереотипів допомагає українцям відновити історичну справедливість та повернути дітям їхні справжні, неспотворені імена.

Нещодавно наша редакція писала про українські прізвища, які найбільше постраждали від зросійщення в СРСР.