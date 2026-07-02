24 Канал розповість детальніше про українські популярні імена та їхнє реальне коріння. Читайте більше – у нашому матеріалі.

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Популярні жіночі імена іноземного походження

Оксана

Це ім'я прийшло до нас із Давньої Греції. Воно означає "гостинна" або "чужоземка". Жінки з цим іменем зазвичай мають сильну волю, чітку життєву позицію та розвинене почуття власної гідності. Оксани вміють ставити цілі й наполегливо йдуть до їх реалізації. Вони дуже щирі у спілкуванні та завжди готові підтримати близьких у скрутну хвилину. Водночас такі дівчата ретельно оберігають свої особисті кордони від стороннього втручання.

Тарас

Це ім'я, яке завдяки Кобзареві уособлює незламний український дух, має давньогрецьке коріння. Воно перекладається як "бунтівник". Власники цього імені мають палкий темперамент, гостре почуття справедливості та волелюбний характер. Тараси зазвичай відзначаються впертістю у досягненні мети, нестандартним мисленням і готовністю палко захищати власні переконання, навіть якщо доводиться йти проти всіх.

Галина

Це популярне серед багатьох поколінь ім'я також з'явилося в Стародавній Греції. Воно трактується як "тиша" або "спокій". Представниці цього імені гармонійно поєднують у своєму характері зовнішню м'якість з твердим внутрішнім стрижнем. Галини зазвичай проявляють неабияку працьовитість, хазяйновитість і розважливість у щоденних справах. Вони уникають марних конфліктів, оскільки прагнуть створювати навколо себе затишок і мир. Однак такі жінки за потреби здатні виявити дивовижну стійкість, захищаючи власні інтереси та спокій своєї родини.

Які імена помилково вважають українськими / Фото Magnific

Нагадаємо, що наша редакція вже розповідала про українські імена, які привласнила та спотворила Росія.