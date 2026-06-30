Деякі родові імена походять від давнього й надзвичайно шанованого ремесла – виготовлення цегли. Про них детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

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Які прізвища давали тим, хто будував Україну?

Професія цеглярів вимагала неабиякої майстерності, адже від якості випаленої глини залежала міцність замків, храмів та житлових будинків, які зводили на цілі століття.

Сьогодні нащадки тих, хто закладав перші цеглини в українську розбудову, розселилися по всій Україні, хоч їх і залишилося не так багато. Наприклад, якщо ви зустрінете людину з прізвищем Цегольник, то з великою ймовірністю вона матиме коріння на Хмельниччині чи Київщині. Там наразі мешкає більшість з 90 носіїв цього родового імені.

А от власники прізвища Цеголко, яких в Україні налічується всього 23 людини, живуть на Волині.

Понад 40 українців мають шляхетне родове ім'я Цегельський, і зустріти їх можна на Заході України. Водночас носії прізвища Цигельман, яких залишилося всього 6, нині переважно будують своє життя на Київщині та Запоріжжі.

Що цікаво, родове ім'я Цегельна виявилося найчисленнішим у цьому списку. Наразі відомо про 254 українок з таким прізвищем – здебільшого вони мешкають на Київщині та Миколаївщині.

Прізвища, які давали будівельникам / Фото Magnific

Зазначимо, що наша редакція нещодавно розповідала про прізвища, які давали курцям.