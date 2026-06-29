Генеалогічне товариство "Рідні" розповіло детальніше про родові імена, які колись давали затятим курцям.

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Які прізвища належали курцям?

Курій та Курійчук

Нині в Україні налічують 1398 носіїв прізвища Курій та лише 11 людей з родовим іменем Курійчук. Наші предки давали такі прізвиська переважно затятим курцям, яким ніяк не вдавалося позбутися цієї шкідливої звички. Найчастіше сучасні власники цих родових імен мешкають на Львівщині. Генеалогічне товариство "Рідні" також зазначає, що свого часу ці прізвища носили репресовані українці.

Люлюк, Люлюков та Люлюкін

Прізвище Люлюк наразі мають 194 особи, Люлюкін – 7 українців, а Люлюков – усього 2 людини. У давнину так називали палких прихильників тютюну, які отримували особливу насолоду від самого процесу куріння люльки. Більшість представників цих родових імен сьогодні проживає на Дніпровщині. Цікаво, що ці прізвища так само фігурують у списках репресованих громадян.

Кріпак, Кріпаков і Кріпаченко

Прізвище Кріпак сьогодні об'єднує 1378 носіїв, Кріпаченко – 41 людину, а Кріпаков – 32 українці. Ці родові імені зазвичай асоціюються з кріпосним правом, але водночас вони мають і інше значення. Зокрема, у давнину наші пращури називали "кріпаком" ще й міцний, добре набитий тютюн. Сучасні нащадки цих родів здебільшого живуть на Дніпровщині та Київщині.

Прізвища, які давали курцям / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про українські прізвища, які вказують на страшні випробування предків.