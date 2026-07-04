24 Канал составил список украинских имен, которые довольно часто можно услышать в Соединенных Штатах Америки.

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Украинские имена, которые любят в США

Мила – это имя стало невероятно известным в США благодаря голливудской актрисе украинского происхождения Миле Кунис. Американцам очень нравится, что оно короткое, нежное и его чрезвычайно легко произносить на английском языке.

– это имя стало невероятно известным в США благодаря голливудской актрисе украинского происхождения Миле Кунис. Американцам очень нравится, что оно короткое, нежное и его чрезвычайно легко произносить на английском языке. Соломия – все чаще встречается в Америке и очаровывает местных жителей своим мягким и очень мелодичным звучанием. Для удобства американцы часто сокращают его до вариантов Мия или Сол.

– все чаще встречается в Америке и очаровывает местных жителей своим мягким и очень мелодичным звучанием. Для удобства американцы часто сокращают его до вариантов Мия или Сол. Анастасия – классическое имя, которое уже много лет подряд остается очень популярным в США, поскольку ассоциируется у местных жителей с изяществом и красотой. В повседневной жизни в Америке девушек с этим именем часто называют Стейси или Аня.

– классическое имя, которое уже много лет подряд остается очень популярным в США, поскольку ассоциируется у местных жителей с изяществом и красотой. В повседневной жизни в Америке девушек с этим именем часто называют Стейси или Аня. Екатерина – хотя в Америке есть свой привычный вариант Кэтрин, именно украинскую форму имени с буквой "р" американцы считают довольно оригинальной и интересной.

– хотя в Америке есть свой привычный вариант Кэтрин, именно украинскую форму имени с буквой "р" американцы считают довольно оригинальной и интересной. Лев – это имя сейчас стремительно набирает популярность в США благодаря современной моде на короткие и сильные мужские имена. Оно красиво звучит на английском языке и привлекает родителей своим мощным значением, ведь переводится как "лев".

– это имя сейчас стремительно набирает популярность в США благодаря современной моде на короткие и сильные мужские имена. Оно красиво звучит на английском языке и привлекает родителей своим мощным значением, ведь переводится как "лев". Даниил – вместо традиционного для США имени Дэниел американцы все чаще обращают внимание на украинскую версию.

– вместо традиционного для США имени Дэниел американцы все чаще обращают внимание на украинскую версию. Марко – имя, которое сочетает в себе глубокие украинские корни и международный характер. Именно поэтому американские родители выбирают его с большим удовольствием.

– имя, которое сочетает в себе глубокие украинские корни и международный характер. Именно поэтому американские родители выбирают его с большим удовольствием. Матвей – в повседневном общении американцы часто переделывают его в привычную для себя форму, например, Мэтью или Мет. Однако в документах родители все чаще оставляют именно красивую украинскую форму.

Украинские имена в США / Фото Magnific

Отметим, что на днях наша редакция рассказывала об украинских именах, имеющих иностранное происхождение.