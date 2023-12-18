Вибір саме українського імені для дитини посилює її зв'язок з історією та культурною спадщиною своєї країни. Це допомагає зберігати національну ідентичність. Добірку красивих українських імен для хлопчиків – зібрав 24 Канал.

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Красиві українські чоловічі імена

Борис – гарне чоловіче ймення з глибоким корінням. Воно виникло від слов'ян, ймовірно, від слова "боротися" зі значенням "воювати" або "захищатися". Ймення уособлює відвагу та мужність.

Володимир – це досить популярне ім'я в Україні. До нього входять 2 частини: "володіти" і "мир". Слово "володіти" означає "панувати", а "мир" – це "спокій". Тож ім'я тлумачать як "той, хто володіє миром".

Святогор – виникло у давній слов'янській міфології. У билинному епосі так називався богатир, який проживав у горах. Він мав нелюдську силу, але не міг себе ніде реалізувати. Як свідчить легенда, Святогор залишився самотнім на все життя.

Бажен – дуже давнє українське ім'я, яке було шалено популярним у Київської Русі. Його пояснюють як "бажаний" або "милий". Більш впізнаваною є жіночий варіант цього імені – Бажена або Божена.

Хранимир зараз вже рідко можна почути. Хоча за часів слов'ян це було досить популярне чоловіче ймення. Воно означає "береже мир", "миролюбний".

Аскольд у давнину було вживаним і поширеним ім'ям серед слов'ян. Найпопулярнішим його носієм є князь Аскольд, який заснував Київське князівство. Має значення "володіє списом".

Яромир теж з'явилося давніх слов'ян. Воно дуже класно та стильно звучить навіть зараз. Частина "ярий" означає "сильний", "могутній", тоді як "мир" трактуємо як "спокій". Загалом тлумачення імені – "той, що несе спокій".

Днями ми писали про те, як можна назвати дівчинку, яка народилась у січні. Там можна знайти красиві українські імена.