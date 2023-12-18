Выбор именно украинского имени для ребенка усиливает его связь с историей и культурным наследием своей страны. Это помогает сохранять национальную идентичность. Подборку красивых украинских имен для мальчиков – собрал 24 Канал.

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Красивые украинские мужские имена

Борис – хорошее мужское имя с глубокими корнями. Оно возникло от славян, вероятно, от слова "бороться" со значением "воевать" или "защищаться". Имя олицетворяет отвагу и мужество.

Владимир – это достаточно популярное имя в Украине. В него входят 2 части: "владеть" и "мир". Слово "владеть" означает "иметь", а "мир" – это "спокойствие". Поэтому имя толкуют как "обладающий миром".

Святогор – возникло в древней славянской мифологии. В былинном эпосе так назывался богатырь, проживавший в горах. Он обладал мощной силой, но не мог себя нигде реализовать. Как свидетельствует легенда, Святогор остался одиноким на всю жизнь.

Бажан – очень древнее украинское имя, которое было безумно популярным в Киевской Руси. Его объясняют как "желанный" или "милый". Более узнаваем женский вариант этого имени – Бажена или Божена.

Хранимир сейчас уже редко можно услышать. Хотя при славянах это было довольно популярное мужское имя. Оно означает "бережет мир"или "миролюбивый".

Аскольд в древности было употребительным и распространенным именем среди славян. Самым популярным его носителем является князь Аскольд, основавший Киевское княжество. Имеет значение "обладает копьем".

Яромир тоже появилось от древних славян. Оно очень классно и стильно звучит даже сейчас. Часть "ярый" означает "сильный", "мощный", тогда как "мир" трактуется как "спокойствие". В общем толкование имени – "несущий покой".

На днях мы писали о том, как можно назвать девочку, которая родилась в январе. Там можно найти красивые украинские имена.