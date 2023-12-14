В общем, украинские имена возникли еще во времена первого нашего государства – Киевской Руси. У них особое звучание и мощная энергетика, ведь их выбирали еще наши предки-славяне. Подборку древних украинских имен для мальчиков – собрал 24 Канал.

К теме Редкие украинские имена, которыми можно назвать сына в 2024 году

Древние украинские имена для мальчиков: список

Аскольд – известное мужское имя в древности в Украине. Оно у всех ассоциируется с выдающимся князем Аскольдом, который основал Киевское княжество. Имя имеет значение "обладает копьем".

– известное мужское имя в древности в Украине. Оно у всех ассоциируется с выдающимся князем Аскольдом, который основал Киевское княжество. Имя имеет значение "обладает копьем". Всеволод обладает мощной энергетикой и защищает его владельца от всех проблем. Оно возникло от предков-славян и означает "владеющий всеми" или "властитель всех". Так назывался один из князей в героической поэме "Слово о походе Игореве".

обладает мощной энергетикой и защищает его владельца от всех проблем. Оно возникло от предков-славян и означает "владеющий всеми" или "властитель всех". Так назывался один из князей в героической поэме "Слово о походе Игореве". Светозар – очень хорошо звучит и ассоциируется с чем-то очень хорошим и благородным. Именно такое оно и имеет значение – "светлый, как звезда".

– очень хорошо звучит и ассоциируется с чем-то очень хорошим и благородным. Именно такое оно и имеет значение – "светлый, как звезда". Цвет – красивое имя человека, которое появилось от слова "цвет", "цвести". В древности такое имя давали мальчикам, родившимся в апреле.

– красивое имя человека, которое появилось от слова "цвет", "цвести". В древности такое имя давали мальчикам, родившимся в апреле. Радим имеет давнюю историю. Имя происходит от председателя польского племени – прародителя радимичей. Рад был брат Вятка – родоначальника вятичей. Имя толкуется как "радость мира" или "способствовать миру".

имеет давнюю историю. Имя происходит от председателя польского племени – прародителя радимичей. Рад был брат Вятка – родоначальника вятичей. Имя толкуется как "радость мира" или "способствовать миру". Мирослав будет всегда уместным и актуальным именем, возникшим от 2 слов: "мир" и "слава". Имеет значение "любящий мир".

будет всегда уместным и актуальным именем, возникшим от 2 слов: "мир" и "слава". Имеет значение "любящий мир". Любомир также очень хорошо и органически звучит. Имя нравится многим за его значение – "любящий мир".

Также очень красивые украинские имена для девочек, которые вам понравятся.