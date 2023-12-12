Родителям иногда бывает сложно выбрать один вариант среди такого большого количества. Поэтому 24 Канал подготовил подборку украинских женских имен, которые понравятся каждому.

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Красивые украинские имена для девочек

Имя Маргарита имеет древнегреческие корни и означает "жемчужина". Такие девочки не боятся выражать свое мнение и легко преодолевают любые жизненные трудности. К людям они всегда проявляют любовь и заботу.

Имя Светлана – славянского происхождения. Состоит из двух частей: "свет" и "лан". Имеет значение "Земля" или "свет Земли". Некоторые исследователи трактуют это имя как "светлая", "светлая душа", "светловолосая".

Имя Стефания происходит от мужского имени Стефан. С древнегреческого оно переводится как "венец" или "диадема". Распространено не только в Украине, но и во всем мире. Девушки, которые имеют такое имя, всегда уверены в себе.

Украинские имена для девочек / Фото Canva

Имя Екатерина пришло к нам с давних времен. С греческого языка означает "чистая", "непорочная". Говорят, что имя обладает мощной энергетикой. Поэтому такие девушки решительны, трудолюбивы и всегда добиваются успеха.

Имя Ольга появилось во времена Киевской Руси. По одной версии, оно образовалось от скандинавского имени Helga, означающего "святой". Другие исследователи считают, что имя Ольга происходит от древнеславянского Вольга ("чудодейка").

Имя Злата имеет славянские и еврейские корни. Говорят, что оно зародилось еще в Средневековье и переводится как "золото". Однако другая версия утверждает, что имя пришло к нам из Древней Греции и означает "золотко".

Имя Юлия с древнегреческого переводится как "пушистая", "волнистая", "кудрявая". А вот из римского трактуется как "июльская", "из рода Юлиев". Девушки с таким именем любят находиться в центре внимания.