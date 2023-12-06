24 Канал составил список женских имен, притягивающих счастье и успех. Кроме того, говорят, что у этих девушек будет хорошая судьба. Поэтому рекомендуем обратить внимание на нашу подборку.

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Имена для девочек

Имя Надежда пришло к нам из Греции. Оно произошло от имени Эллипс. Так называлась одна из трех сестер-христианок (Вера, Надежда, Любовь). За свою веру девушки умерли в муках. Обладательницы этого имени всегда достигают поставленных целей.

Имя Елизавета происходит из еврейского языка. Дословно трактуется как "Божья клятва", "почитающая Бога", "Божья помощь". Этим именем часто называют представительниц королевских семей. Елизаветы притягивают к себе хороших мужчин.

Обладательницы этих имен будут иметь хорошую судьбу / Фото Canva

Имя Алиса – краткая форма древнегерманского имени Adalheid. Оно состоит из двух слов: adal (благородный, знатный) и heid (вид, род, образ). С греческого имя переводится как "истина". Его владелицы всегда доводят дело до конца.

Имя Елена с греческого трактуется как "солнечный свет", "солнечный луч". Оно произошло от имени бога солнца Гелиоса. Елены очень амбициозные, трудолюбивые, постоянно занимаются саморазвитием и имеют много друзей.

Имя Анна пришло к нам из иврита. Переводится как "милосердная", "миловидная", "благотворительница". Обладательницы этого имени очень сострадательны и всегда помогают людям. Анны добиваются успеха благодаря своей доброте и честности.