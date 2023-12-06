24 Канал склав список жіночих імен, які притягують щастя та успіх. Крім того, кажуть, що у цих дівчат буде хороша доля. Тому радимо звернути увагу на нашу підбірку.

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Імена для дівчаток

Ім'я Надія прийшло до нас із Греції. Воно походить від імені Еліпс. Так називалася одна з трьох сестер-християнок (Віра, Надія, Любов). За свою віру дівчата померли у муках. Власниці цього імені завжди досягають поставлених цілей.

Ім'я Єлизавета походить із єврейської мови. Дослівно трактується як "Божа клятва", "та, що шанує Бога", "Божа допомога". Цим іменем часто називають представниць королівських родин. Єлизавети притягують до себе хороших чоловіків.

Власниці цих імен матимуть хорошу долю / Фото Canva

Ім'я Аліса – коротка форма давньогерманського імені Adalheid. Воно складається з двох слів: "adal" (благородний, знатний) та "heid" (вид, рід, образ). З грецької ім'я перекладається як "істина". Його власниці завжди доводять справу до кінця.

Ім'я Олена з грецької трактується як "сонячне світло", "сонячний промінь". Воно походить від імені бога сонця Геліоса. Олени дуже амбітні, працьовиті, постійно займаються саморозвитком та мають багато друзів.

Ім'я Анна або Ганна прийшло до нас з івриту. Перекладається як "милосердна", "миловидна", "благодійниця". Власниці цього імені дуже співчутливі та завжди допомагають людям. Анни досягають успіху завдяки своїй доброті та чесності.