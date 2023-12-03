Їх є безліч. Проте 24 Канал склав список із 5 італійських жіночих імен, які мають особливі значення. Одним із них можна назвати дочку у 2024 році.

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Італійські імена для дівчаток

Ім'я Лаура походить із латинської мови та дуже популярне в Італії. Це жіноча форма чоловічого імені Лавр. Перекладається як "увінчана лавром", "переможниця".

Окрім італійських коренів, ім'я Енріка має ще й німецькі. Воно утворене від чоловічого імені Генріх, яке означає "могутній", "багатий", "правитель". Саме тому Енріка трактується як "багата господиня". Ім'я досить поширене в Європі.

Італійські імена для дівчаток / Фото Canva

Ім'я Ізабелла є символом благородства та великодушності. Перекладається як "красуня", "прекрасна", "спокусниця". Існує версія, що воно походить від провансальського імені Isabeu.

Ім'я Олівія прийшло до нас із латинської мови й означає "олива", "оливкове дерево". Воно уособлює порядність, шляхетність та надійність. Ім'я з кожним роком набуває більшої популярності в європейських країнах.

Ім'я Аделаїда складається з двох коренів: "adal" перекладається як "благородна", "знатна", а "heid" означає "вид", "рід", "образ". З давньогерманської мови Адалеїда трактується як "благородство", "благородна на вигляд" або "благородна за походженням".