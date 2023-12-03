Их множество. Однако 24 Канал составил список из 5 итальянских женских имен, которые имеют особые значения. Одним из них можно назвать дочь в 2024 году.

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Итальянские имена для девочек

Имя Лаура происходит из латинского языка и очень популярно в Италии. Это женская форма мужского имени Лавр. Переводится как "увенчанная лавром", "победительница".

Кроме итальянских корней, имя Энрика имеет еще и немецкие. Оно образовано от мужского имени Генрих, которое означает "мощный", "богатый", "правитель". Именно поэтому Энрика трактуется как "богатая хозяйка". Имя достаточно распространено в Европе.

Итальянские имена для девочек / Фото Canva

Имя Изабелла является символом благородства и великодушия. Переводится как "красавица", "прекрасная", "искусительница". Есть версия, что оно происходит от провансальского имени Isabeu.

Имя Оливия пришло к нам с латинского языка и означает "оливковое дерево". Оно олицетворяет порядочность, благородство и надежность. Имя с каждым годом приобретает большую популярность в европейских странах.

Имя Аделаида состоит из двух корней: "adal" переводится как "благородная", "знатная", а "heid" означает "вид", "род", "образ". Из древнегерманского языка Адалеида трактуется как "благородство", "благородная с виду" или "благородная по происхождению".