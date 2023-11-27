Кроме того, у вас еще будет время изменить вариант. 24 Канал подготовил список имен для девочек, которые родятся в 2024 году.

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Имена для девочек на 2024 год

Имя Неонила имеет греческое происхождение. Переводится как "обновленная", "омолаживающая", "восстанавливающая", "дарящая молодость", "несет новость". Имя довольно редко можно услышать в Украине и других странах Европы.

Имя Кристина также пришло к нам из Греции. Среди славянских народов стало популярным в период распространения христианства. Имеет значение "христианка" или "посвящённая Христу".

Красивые имена для девочек / Фото Unsplash

Имя Олеся имеет две версии своего происхождения. По одной, оно – славянское и переводится как "лесная", "девушка из леса". Другая версия говорит, что имя Олеся образовано от другого – Александра и означает "защитница", "заступница".

В римской культуре имя Эмилия означает "соперница", "стремится не уступать". А вот с латинского языка переводится как "сильная", "решительная", "усердная", "крепкая", Однако, некоторые исследователи говорят, что имя имеет значение "ласковая", "подобострастная", "нежная", "мягкая".

Кстати, у нас есть также подборка хороших имен для мальчиков. Материал будет полезен тем, кто в ожидании сына.