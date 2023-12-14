Загалом українські імена виникли ще за часів першої нашої держави – Київської Русі. Вони мають особливе звучання та потужну енергетику, адже їх обирали ще наші предки-слов'яни. Добірку давніх українських імен для хлопчиків – зібрав 24 Канал.

До теми Рідкісні українські імена, якими можна назвати сина у 2024 році

Давні українські імена для хлопчиків: список

Аскольд – відоме чоловіче ймення у давнину в Україні. Воно у всіх асоціюється з видатним князем Аскольдом, який заснував Київське князівство. Ім'я має значеня "володіє списом".

– відоме чоловіче ймення у давнину в Україні. Воно у всіх асоціюється з видатним князем Аскольдом, який заснував Київське князівство. Ім'я має значеня "володіє списом". Всеволод має потужну енергетику та захищає його власника від усіх негараздів. Воно виникло від предків-слов'ян та означає "володіє всіма" або "володар усіх". Так називався один із князів у героїчній поемі "Слово про похід Ігорів". Відзначає іменини 6 листопада.

має потужну енергетику та захищає його власника від усіх негараздів. Воно виникло від предків-слов'ян та означає "володіє всіма" або "володар усіх". Так називався один із князів у героїчній поемі "Слово про похід Ігорів". Відзначає іменини 6 листопада. Світозар – дуже гарно звучить та асоціюється з чимось дуже добрим та благородним. Саме таке воно й має значення – "світлий, як зоря".

– дуже гарно звучить та асоціюється з чимось дуже добрим та благородним. Саме таке воно й має значення – "світлий, як зоря". Цвітан – красиве чоловіе ймення, яке з'явилося від слова "цвіт", "квітнути". У давнину таке ім'я давали хлопчикам, які народились у квітні (цвітні).

– красиве чоловіе ймення, яке з'явилося від слова "цвіт", "квітнути". У давнину таке ім'я давали хлопчикам, які народились у квітні (цвітні). Радим має давню історію. Ім'я походить від голови польського племені – прабатька радимичів. Радим був братом В'ятка – родоначальника в'ятичів. Ім'я тлумачать як "радість миру" або "сприяти миру".

має давню історію. Ім'я походить від голови польського племені – прабатька радимичів. Радим був братом В'ятка – родоначальника в'ятичів. Ім'я тлумачать як "радість миру" або "сприяти миру". Мирослав буде завжди доречним і актуальним ім'ям, яке виникло від 2 слів: "мир" і "слава". Маємо значення "той, що любить мир".

буде завжди доречним і актуальним ім'ям, яке виникло від 2 слів: "мир" і "слава". Маємо значення "той, що любить мир". Любомир також дуже гарно та органічно звучить. Ім'я подобається багатьом за його значення – "той, що любить мир".

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