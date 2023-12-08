Особливу увагу батьків привертають рідкісні імена, що мають давню історію. 24 Канал підготував підбірку чоловічих українських імен, про які ви могли не знати. Список згодиться тим, хто в очікуванні сина.

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Рідкісні імена для хлопчиків

Існує декілька версій походження імені Лука. За однією, це інша форма грецького імені Лукас, яке означає "світлий", "осяяний", "народжений на світанку". Інші дослідники вважають, що воно походить від імені Лук'ян. З латинської мови перекладається як "син Луки" або "належить роду Луки".

Ім'я Захар прийшло до нас з єврейської культури. Там воно дуже шанується. Ім'я трактується по-різному: "Господь згадав", "Божа пам'ять", "той, що пам'ятає Бога". Кажуть, що у Захарів добре розвинена інтуїція. Такі чоловіки комунікабельні та розумні.

Як назвати сина у 2024 році / Фото Canva

Ім'я Мар'ян – латинське та означає "морський". Такі хлопчики активні й непосидючі в дитинстві. Запал не покидає їх і в дорослому житті. Мар'яни люблять бути в центрі уваги та роздавати поради людям.

Ім'я Матвій також передалось нам від євреїв. Має значення "дарунок від Бога", "Божий дар". Це біблійне ім'я, яке носив один із дванадцяти апостолів. Здавна існувала традиція називати Матвіями хлопчиків, яких батьки довго чекали.

Ім'я Остап має давньогрецькі корені. Перекладається як "твердий", "стійкий", "той, що твердо стоїть на ногах", "міцний", "врівноважений", "спокійний". Вважається, що хлопці з таким іменем з дитинства цікавляться природою та є дуже цілеспрямованими.