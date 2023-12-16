Этот процесс иногда занимает много времени и сил, ведь вариантов множество. 24 Канал подготовил для вас список украинских женских имен, которыми можно назвать дочь в январе 2024 года.

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Имена для девочек: отличная подборка

По новому церковному календарю 12 января украинцы будут отмечать День ангела Татьяны. Есть две версии происхождения этого имени. Одни исследователи считают, что оно пришло к нам из Древнего Рима и образовано от мужского имени Татий. Также существует мнение, что имя происходит от древнегреческого слова "тассо", что означает "основательница".

День ангела Ксении в следующем году выпадает на 24 января. Тогда чтят память преподобной мученицы Ксении Черлины-Браиловской. Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "гостья", "иностранка". Такие девушки спокойны, честны, добры, нежны и чувствительны. Кроме того, хорошие хозяйки.

Украинские имена для девочек / Фото Pixabay

Иванна образовано от мужского имени Иван. С древнееврейского переводится как "Бог милостивый". Однако другие специалисты считают, что оно трактуется как "божественная", "дарованная Богом", "получившая милость Бога". Девушки с таким именем любят узнавать что-нибудь новое и всегда готовы к ярким эмоциям.

В переводе с древнегреческого Анастасия означает "возвращение к жизни", "возрожденная", "воскресшая", "бессмертная", "воскресение". Оно образовано от мужского имени Анастасий. Такие девушки – невероятно чуткие и участливые. Они всегда протянут руку нуждающимся в помощи.

Имя Наталья происходит от латинского слова "natalis", что означает "родная". Также говорят, что оно образовано от словосочетания "Natalis Dimini" ("Рождество"). Поэтому, по другой версии, трактуется как "благословенная", "рождественская". Девушки, имеющие такое имя, очень трудолюбивы.

По одной теории, Яна происходит от имени Йоханан, которое означает "Яхва милостивый", "милость Божия". Другие исследователи утверждают, что оно появилось от имени древнеримского бога Януса. У таких девушек достаточно сложный характер, однако они всегда достигают поставленных целей.