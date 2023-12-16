Цей процес іноді займає багато часу та сил, адже варіантів є безліч. 24 Канал підготував для вас список українських жіночих імен, якими можна назвати дочку у січні 2024 року.

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Імена для дівчаток: чудова підбірка

За новим церковним календарем 12 січня українці відзначатимуть День ангела Тетяни. Існують дві версії походження цього імені. Одні дослідники вважають, що воно прийшло до нас із Давнього Риму та утворене від чоловічого імені Татій. Також існує думка, що ім'я походить від давньогрецького слова "тассо", що означає "засновниця".

День ангела Ксенії у наступному році випадає на 24 січня. Тоді вшановують пам'ять преподобної мучениці Ксенії Черліни-Браїлівської. Ім'я має давньогрецьке походження та означає "гостя", "іноземка". Такі дівчата спокійні, чесні, добрі, ніжні та чутливі. Крім того, гарні господині.

Українські імена для дівчаток / Фото Pixabay

Іванна утворене від чоловічого імені Іван. З давньоєврейської перекладається як "Бог милостивий". Проте інші фахівці вважають, що воно трактується як "божественна", "дарована Богом", "та, що отримала милість Бога". Дівчата з таким іменем люблять дізнаватися щось нове та завжди готові до яскравих емоцій.

У перекладі з давньогрецької Анастасія означає "повернення до життя", "відроджена", "воскресла", "безсмертна", "воскресіння". Воно утворене від чоловічого імені Анастасій. Такі дівчата – неймовірно чуйні та співчутливі. Вони завжди протягнуть руку тим, хто потребує допомоги.

Ім'я Наталія походить від латинського слова "natalis", що означає "рідна". Також кажуть, що воно утворене від словосполучення "Natalis Dimini" ("Різдво"). Тому, за іншою версією, трактується як "благословенна", "різдвяна". Дівчата, які мають таке ім'я, дуже працьовиті.

За однією теорією, Яна походить від імені Йоханан, яке означає "Яхва милостивий", "милість Божа". Інші дослідники стверджують, що воно з'явилося від імені давньоримського бога Януса. У таких дівчат досить складний характер, проте вони завжди досягають поставлених цілей.