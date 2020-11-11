Українська кінорежисерка та автор фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик увійшла в перелік "Заслужених діячів мистецтва України", проте відмовилась від нагороди. Таке рішення, до слова, підтримав інший український митець Валентин Васянович.

Про свою категоричну позицію Ірина Цілик заявила на фейсбук-сторінці 11 листопада – через два дні після указу про нагородження Володимира Зеленського у День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Відомо, що Ірина Цілик повинна була отримати звання заслуженої діячки культури.

До слова Фільм про Донбас виборов дві нагороди на кінофестивалі в Польщі

За словами Ірини Цілик, про присвоєння звання вона дізналась зі ЗМІ днем раніше, і це її неабияк здивувало. Вона не знала, що її кандидатуру подали на розгляд, але коли все з'ясувалось, вона прийняла рішення не отримувати нагороду.

"Вважаймо цей пост моєю офіційною позицією… Був час переварити інформацію, почитати привітання моїх френдів і листи у приват з порадами "в жодному разі не відмовлятися від звання". Але я так і не змогла на себе примірити все це – ну яка з мене заслужена? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами", – прокоментувала Ірина Цілик.

37-річна кінорежисерка додала, що вона лише починає свій шлях у професії, тому не може претендувати на таке звання, а також вона вважає недоречним приймати такі відзнаки "в часи непевності, коли багатьох колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади".

Нагадаємо, що від ордену "За заслуги" 3-го ступеня також відмовився інший український режисер Валентин Васянович – автор фільму "Атлантида", який побореться за можливість представити Україну на Оскарі у 2021 році. Причиною його відмови від нагороди стали кримінальні провадження проти його колег.