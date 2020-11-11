Український режисер Валентин Васянович, який є автором стрічки "Атлантида", відмовився від почесного ордена. Державну нагороду йому присвоїв Президент Володимир Зеленський. Чому Васянович не прийняв відзнаку – дізнавайтесь у матеріалі.

Валентин Васянович відмовився від ордену

Як інформує "Лівий берег", 9 листопада в Україні відзначали День працівників культури та майстрів народного мистецтва. З цієї нагоди Президент Володимир Зеленський вирішив відзначити митців та вручити їм державні нагороди. Серед володарів почесного ордену за заслуги 3 ступеня – режисер Валентин Васянович.

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Після нагородження минуло всього 2 дні, як представник кіноіндустрії заявив, що відмовляється від нагороди. Причиною для такого рішення Валентина Васяновича стали кримінальні провадження проти його колег.

Я не можу прийняти державну нагороду... Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, які створювали українську кіноіндустрію останніми роками, – заявив він.

Окрім цього, Валентин Васянович наголосив на не випадковості справ. Як запевнив режисер, розслідування проводились проти тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені.

"Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою – відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика", – пояснив Валентин Васянович.

Що відомо про кримінальні справи в кіноіндустрії

Валентин Васянович згадував у мережі кримінальні провадження, які були вказані у зверненні Держкіно. Перед голосуванням в 14 пітчингу експертам наголошували: "при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках". Мова йшла про "Трафік філмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ГО "Молодість" та ін.

Такий припис попереднє керівництво Держкіно, зокрема, колишній очільник Пилип Іллєнко вважає тиском та політичними переслідуваннями. Його колегу Сергія Неретина вже викликали на допит, під час якого наголошували, що екскерівники відомства приймали неправильні рішення.

"Висмоктані з пальця беззмістовні кримінальні провадження, грубі порушення процесуальних норм, інформаційний супровід на тому ж самому телеканалі, широке коло компаній, яких у чомусь підозрюють, тільки не зрозуміло у чому. Хіба в тому, що вони створюють українське кіно", – заявляв Пилип Іллєнко.