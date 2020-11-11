Украинский режиссер Валентин Васянович, который является автором ленты "Атлантида", отказался от почетного ордена. Государственную награду ему присвоил Президент Владимир Зеленский. Почему Васянович не принял награду – узнавайте в материале.

Валентин Васянович отказался от ордена

Как информирует "Левый берег", 9 ноября в Украине отмечали День работников культуры и мастеров народного искусства. По этому случаю Президент Владимир Зеленский решил отметить художников и вручить им государственные награды. Среди обладателей почетного ордена за заслуги 3 степени – режиссер Валентин Васянович.

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После награждения прошло всего 2 дня, как представитель киноиндустрии заявил, что отказывается от награды. Причиной для такого решения Валентина Васяновича стали уголовные производства против его коллег.

Я не могу принять государственную награду... Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы,

– заявил он.

Кроме этого, Валентин Васянович отметил на неслучайность дел. Как заверил режиссер, расследования проводились против тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене.

"Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", – пояснил Валентин Васянович.

Что известно об уголовных делах в киноиндустрии

Валентин Васянович упоминал в сети уголовные производства, которые были указаны в обращении Госкино. Перед голосованием в 14 питчинге эксперты отмечали: "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний и наличие незавершенных и не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о "Трафик Филмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ОО "Молодість" и др.

Такое предписание предыдущее руководство Госкино, в частности, бывший глава Филипп Ильенко считает давлением и политическими преследованиями. Его коллегу Сергея Неретина уже вызвали на допрос, во время которого отмечали, что экс-руководители ведомства принимали неправильные решения.

"Высосанные из пальца бессмысленные уголовные производства, грубые нарушения процессуальных норм, информационное сопровождение на том же самом телеканале, широкий круг компаний, которых в чем-то подозревают, только не понятно в чем. Разве в том, что они создают украинское кино", – заявлял Филипп Ильенко.