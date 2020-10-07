Цирк с экспертами: режиссеры остро отреагировали на распределение финансирования от Госкино
6 октября состоялось объявление результатов питчинга Госкино. Десятки кинопроектов получат финансирование от государства в 2020 году. Но не все украинские режиссеры одобрительно отозвались о решении Госкино, раскритиковав действия ведомства.
Какие фильмы получили финансирование Госкино
Список победителей питчинга Госкино объявили в онлайн-трансляции и на сайте учреждения. На поддержку государства претендовали режиссеры, которые представили на рассмотрение комиссии 337 проектов. В течение 2 недель эксперты рассматривали все представленные документы и решили поддержать как можно больше фильмов из разных кинокомпаний. Поэтому финансовую поддержку оказали не более 2 проектам из одной компании. Кроме этого, только один режиссер не мог получить выплату на несколько фильмов.
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Ограничение Госкино ввело и на суммы господдержки. Так, фильмы для широкой зрительской аудитории получили по 25 миллионов гривен, для авторского кино и копродукции – 20 миллионов гривен. По результатам питчинга, государство будет финансировать 72 проекта.
В частности, Госкино выбрало такие фильмы:
- "Где деньги?" (Михаил Хома (Дзидзьо)
- "Безумная свадьба 3" (Любомир Левицкий)
- "Мирный 21" (Ахтем Сеитаблаев)
- "Дон Жуан из Жашкова "(Виктор Буток)
- "Семь желаний" (Дмитрий Шмурак)
- "Отец" (Олег Масленников)
- "Ольга" (Клей Штауб)
- "Люксембург, Люксембург" (Антонио Лукич)
- "Близнецы" (Ева Нейман)
- "Ее бы звали Марта" (Даша Трегубова)
- "Утопия "(Юрий Речинский)
- "Чернобыль" (Тарас Ткаченко, Ариане Рикер) и др.
Реакция представителей кино
Но такое распределение финансирования Госкино прокомментировали украинские режиссеры. Многие из них не поддержали решения учреждения, о чем написали в фейсбуке.
Так, Любомир Левицкий, получивший средства на съемки "Безумной свадьбы 3", не получил поддержку на реализацию важного проекта "Капитан Украина". Режиссер заявил, что не остановится и все же снимет ленту, однако при поддержке бизнесменов.
"Сегодня Совет Госкино "признал" наш фильм "Капитан Украина" ненужным. Проект, который рассчитан на рекордные кассовые сборы и мегакультурный вклад, не получит государственной финансовой поддержки... Я со своей командой всегда представлял прогресс в украинском кинобизнесе. Мы продолжим это делать и в дальнейшем. Потому что наша миссия – развивать кино, в котором украинцы не страдают, а побеждают... Помочь каждому из нас избавиться от чувства неполноценности и гордиться, что в Украине можно иметь на экране свой собственный Голливуд", – написал Любомир Левицкий.