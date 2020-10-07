6 октября состоялось объявление результатов питчинга Госкино. Десятки кинопроектов получат финансирование от государства в 2020 году. Но не все украинские режиссеры одобрительно отозвались о решении Госкино, раскритиковав действия ведомства.

Какие фильмы получили финансирование Госкино

Список победителей питчинга Госкино объявили в онлайн-трансляции и на сайте учреждения. На поддержку государства претендовали режиссеры, которые представили на рассмотрение комиссии 337 проектов. В течение 2 недель эксперты рассматривали все представленные документы и решили поддержать как можно больше фильмов из разных кинокомпаний. Поэтому финансовую поддержку оказали не более 2 проектам из одной компании. Кроме этого, только один режиссер не мог получить выплату на несколько фильмов.

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Ограничение Госкино ввело и на суммы господдержки. Так, фильмы для широкой зрительской аудитории получили по 25 миллионов гривен, для авторского кино и копродукции – 20 миллионов гривен. По результатам питчинга, государство будет финансировать 72 проекта.

В частности, Госкино выбрало такие фильмы:

"Где деньги?" (Михаил Хома (Дзидзьо)

"Безумная свадьба 3" (Любомир Левицкий)

"Мирный 21" (Ахтем Сеитаблаев)

"Дон Жуан из Жашкова "(Виктор Буток)

"Семь желаний" (Дмитрий Шмурак)

"Отец" (Олег Масленников)

"Ольга" (Клей Штауб)

"Люксембург, Люксембург" (Антонио Лукич)

"Близнецы" (Ева Нейман)

"Ее бы звали Марта" (Даша Трегубова)

"Утопия "(Юрий Речинский)

"Чернобыль" (Тарас Ткаченко, Ариане Рикер) и др.

С полным списком лент, победивших на 14-м питчинге Госкино можно ознакомиться здесь.

Реакция представителей кино

Но такое распределение финансирования Госкино прокомментировали украинские режиссеры. Многие из них не поддержали решения учреждения, о чем написали в фейсбуке.

Так, Любомир Левицкий, получивший средства на съемки "Безумной свадьбы 3", не получил поддержку на реализацию важного проекта "Капитан Украина". Режиссер заявил, что не остановится и все же снимет ленту, однако при поддержке бизнесменов.

"Сегодня Совет Госкино "признал" наш фильм "Капитан Украина" ненужным. Проект, который рассчитан на рекордные кассовые сборы и мегакультурный вклад, не получит государственной финансовой поддержки... Я со своей командой всегда представлял прогресс в украинском кинобизнесе. Мы продолжим это делать и в дальнейшем. Потому что наша миссия – развивать кино, в котором украинцы не страдают, а побеждают... Помочь каждому из нас избавиться от чувства неполноценности и гордиться, что в Украине можно иметь на экране свой собственный Голливуд", – написал Любомир Левицкий.