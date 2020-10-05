В Украине завершился 11-ый Одесский международный кинофестиваль. Кто сумел завоевать победу – узнавайте в материале.

Как сообщал 24 канал, из-за пандемии коронавируса Одесский международный кинофестиваль прошел в онлайн-режиме. Но это не повлияло на атмосферу особого киновечера. Во время виртуальной церемонии награждения ведущие шоу Янина Соколова и Олег Панюта объявили всех победителей.

Смотрите также Открытие Одесского кинофестиваля 2020: как прошла церемония – фото, видео

Среди обладателей престижной украинской награды – претендент на Оскар от Украины – фильм "Атлантида". Кроме этого, немало иностранных лент также получили награды Одесского кинофестиваля.

В этом году в тройке лидеров впервые оказались фильмы с трех континентов – ленты из США, Южной Кореи и Туниса. Фильм-победитель – "Ужин в Америке",

– отметила президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко.

Кто еще получил награду – смотрите в списке победителей.

Победители 11-го Одесского кинофестиваля

Международная конкурсная программа

Гран-при ОМКФ – "Ужин в Америке", Адам Ремеер

– "Ужин в Америке", Адам Ремеер Лучший режиссер – Фабрис Дю Вельс ("Обожание")

– Фабрис Дю Вельс ("Обожание") Лучшая актерская работа – Лидия Либерман ("Материнство")

– Лидия Либерман ("Материнство") Лучший фильм – "Атлантида", Валентин Васянович

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео

Национальная конкурсная программа

Лучший полнометражный фильм – "Не все будет хорошо", Адриан Пирву и Елена Максем

– "Не все будет хорошо", Адриан Пирву и Елена Максем Лучшая режиссерская работа – Адриан Пирву и Елена Максем ("Не все будет хорошо")

– Адриан Пирву и Елена Максем ("Не все будет хорошо") Лучшая актерская работа – Мария Хомутова ("Двое")

– Мария Хомутова ("Двое") Лучший короткометражный фильм – "Прощай, голове", Матью Гримар

– "Прощай, голове", Матью Гримар Приз зрительских симпатий – "Виктор_робот", Анатолий Лавренишин

Кадр из фильма "Виктор_робот" / Фото Новое украинское кино

Интересно 8 украинских фильмов, которые показали на Одесском кинофестивале

Конкурс европейских документальных фильмов

Специальная награда – "Земля Гевара", Кутайбы Бархамджи, "Перед оркестром", Анна Карин Грендрос

– "Земля Гевара", Кутайбы Бархамджи, "Перед оркестром", Анна Карин Грендрос Лучший европейский документальный фильм – "Военные каникулы", Мориц Шульц

Специальные награды