Кто стал победителем Одесского кинофестиваля: список
В Украине завершился 11-ый Одесский международный кинофестиваль. Кто сумел завоевать победу – узнавайте в материале.
Как сообщал 24 канал, из-за пандемии коронавируса Одесский международный кинофестиваль прошел в онлайн-режиме. Но это не повлияло на атмосферу особого киновечера. Во время виртуальной церемонии награждения ведущие шоу Янина Соколова и Олег Панюта объявили всех победителей.
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Среди обладателей престижной украинской награды – претендент на Оскар от Украины – фильм "Атлантида". Кроме этого, немало иностранных лент также получили награды Одесского кинофестиваля.
В этом году в тройке лидеров впервые оказались фильмы с трех континентов – ленты из США, Южной Кореи и Туниса. Фильм-победитель – "Ужин в Америке",
– отметила президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко.
Кто еще получил награду – смотрите в списке победителей.
Победители 11-го Одесского кинофестиваля
Международная конкурсная программа
- Гран-при ОМКФ – "Ужин в Америке", Адам Ремеер
- Лучший режиссер – Фабрис Дю Вельс ("Обожание")
- Лучшая актерская работа – Лидия Либерман ("Материнство")
- Лучший фильм – "Атлантида", Валентин Васянович
Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео
Национальная конкурсная программа
- Лучший полнометражный фильм – "Не все будет хорошо", Адриан Пирву и Елена Максем
- Лучшая режиссерская работа – Адриан Пирву и Елена Максем ("Не все будет хорошо")
- Лучшая актерская работа – Мария Хомутова ("Двое")
- Лучший короткометражный фильм – "Прощай, голове", Матью Гримар
- Приз зрительских симпатий – "Виктор_робот", Анатолий Лавренишин
Кадр из фильма "Виктор_робот" / Фото Новое украинское кино
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Конкурс европейских документальных фильмов
- Специальная награда – "Земля Гевара", Кутайбы Бархамджи, "Перед оркестром", Анна Карин Грендрос
- Лучший европейский документальный фильм – "Военные каникулы", Мориц Шульц
Специальные награды
- Награда жюри FIPRESCI (полный метр) – "Бес", Егор Трояновский
- Награда жюри FIPRESCI (короткий метр) – "Чачьо", Виталий Гавура
- Золотой Дюк за вклад в развитие киноискусства – режиссер Роман Балаян ("Бирюк", "Полеты во сне и наяву", "Райские птицы").