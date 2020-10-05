В Україні завершився 11-ий Одеський міжнародний кінофестиваль. Хто зумів вибороти перемогу – дізнавайтесь у матеріалі.

Як повідомляв 24 канал, через пандемію коронавірусу Одеський міжнародний кінофестиваль пройшов в онлайн-режимі. Та це не повпливало на атмосферу особливого кіновечора. Під час віртуальної церемонії нагородження ведучі шоу Яніна Соколова та Олег Панюта оголосили всіх переможців.

Дивіться також Відкриття Одеського кінофестивалю 2020: як пройшла церемонія – фото, відео

Серед володарів престижної української відзнаки – претендент на Оскар від України – фільм "Атлантида". Окрім цього, чимало іноземних стрічок також отримали нагороди Одеського кінофестивалю.

Цього року у трійці лідерів вперше опинились фільми з трьох континентів – стрічки з США, Південної Кореї та Тунісу. Фільм-переможець – "Вечеря в Америці", – зазначила президентка Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко.

Хто ще здобув нагороду – дивіться у списку переможців.

Переможці 11-го Одеського кінофестивалю

Міжнародна конкурсна програма

Гран-прі ОМКФ – "Вечеря в Америці", Адам Ремеєр

– "Вечеря в Америці", Адам Ремеєр Найкращий режисер – Фабріс Дю Вельс ("Обожнювання")

– Фабріс Дю Вельс ("Обожнювання") Найкраща акторська робота – Лідія Ліберман ("Материнство")

– Лідія Ліберман ("Материнство") Найкращий фільм – "Атлантида", Валентин Васянович

Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео

Національна конкурсна програма

Найкращий повнометражний фільм – "Не все буде добре", Адріан Пірву та Олена Максьом

– "Не все буде добре", Адріан Пірву та Олена Максьом Найкраща режисерська робота – Адріан Пірву та Олена Максьом ("Не все буде добре")

– Адріан Пірву та Олена Максьом ("Не все буде добре") Найкраща акторська робота – Марія Хомутова ("Двоє")

– Марія Хомутова ("Двоє") Найкращий короткометражний фільм – "Прощавай, Голові", Мат‘ю Ґрімар

– "Прощавай, Голові", Мат‘ю Ґрімар Приз глядацьких симпатій – "Віктор_Робот", Анатолій Лавренишин

Кадр з фільму "Віктор_робот" / Фото Нове українське кіно

Цікаво 8 українських фільмів, які показали на Одеському кінофестивалі

Конкурс європейських документальних фільмів

Спеціальна відзнака – "Земля Ґєвара", Кутайби Бархамджи, "Перед оркестром", Анна Карін Ґрендрос

– "Земля Ґєвара", Кутайби Бархамджи, "Перед оркестром", Анна Карін Ґрендрос Найкращий європейський документальний фільм – "Військові канікули", Моріц Шульц

Спеціальні нагороди