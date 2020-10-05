Хто став переможцем Одеського кінофестивалю: список
В Україні завершився 11-ий Одеський міжнародний кінофестиваль. Хто зумів вибороти перемогу – дізнавайтесь у матеріалі.
Як повідомляв 24 канал, через пандемію коронавірусу Одеський міжнародний кінофестиваль пройшов в онлайн-режимі. Та це не повпливало на атмосферу особливого кіновечора. Під час віртуальної церемонії нагородження ведучі шоу Яніна Соколова та Олег Панюта оголосили всіх переможців.
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Серед володарів престижної української відзнаки – претендент на Оскар від України – фільм "Атлантида". Окрім цього, чимало іноземних стрічок також отримали нагороди Одеського кінофестивалю.
Цього року у трійці лідерів вперше опинились фільми з трьох континентів – стрічки з США, Південної Кореї та Тунісу. Фільм-переможець – "Вечеря в Америці", – зазначила президентка Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко.
Хто ще здобув нагороду – дивіться у списку переможців.
Переможці 11-го Одеського кінофестивалю
Міжнародна конкурсна програма
- Гран-прі ОМКФ – "Вечеря в Америці", Адам Ремеєр
- Найкращий режисер – Фабріс Дю Вельс ("Обожнювання")
- Найкраща акторська робота – Лідія Ліберман ("Материнство")
- Найкращий фільм – "Атлантида", Валентин Васянович
Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео
Національна конкурсна програма
- Найкращий повнометражний фільм – "Не все буде добре", Адріан Пірву та Олена Максьом
- Найкраща режисерська робота – Адріан Пірву та Олена Максьом ("Не все буде добре")
- Найкраща акторська робота – Марія Хомутова ("Двоє")
- Найкращий короткометражний фільм – "Прощавай, Голові", Мат‘ю Ґрімар
- Приз глядацьких симпатій – "Віктор_Робот", Анатолій Лавренишин
Кадр з фільму "Віктор_робот" / Фото Нове українське кіно
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Конкурс європейських документальних фільмів
- Спеціальна відзнака – "Земля Ґєвара", Кутайби Бархамджи, "Перед оркестром", Анна Карін Ґрендрос
- Найкращий європейський документальний фільм – "Військові канікули", Моріц Шульц
Спеціальні нагороди
- Нагорода журі FIPRESCI (повний метр) – "Бєс", Єгор Трояновський
- Нагорода журі FIPRESCI (короткий метр) – "Чачьо", Віталій Гавура
- Золотий Дюк за внесок у розвиток кіномистецтва – режисер Роман Балаян ("Бірюк", "Польоти уві сні та наяву", "Райські птахи").