З вчорашнього вечора, 25 вересня, до 3 жовтня триватиме Одеський кінофестиваль, який проходить онлайн через пандемію коронавірусу. Як пройшла церемонія відкриття – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Онлайн-трансляцію відкриття одинадцятого Одеського кінофестивалю можна було переглянути на офіційних сторінках у соцмережах, зокрема на ютубі. Генеральна продюсерка Юлія Сінькевич розповіла, що фестиваль проходить в новому форматі – це гібрид фільму та церемонії.

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Раніше глядачі повинні були виходити на червону доріжку перед Одеським оперним театром. Тепер вони переглядали трансляцію. Все почалось з того, що Яніна Соколова та Олег Панюта побачили, що в залі нікого немає. Тому вони вирушили на прогулянку містом, а саме головними місцями фестивалю. Це Потьомкінські сходи, Приморський бульвар, Воронцовський маяк, вулиця Буніна та інші.

Згодом вони зустріли президентку фестивалю Вікторію Тігіпко та генеральну директорку Юлію Сінькевич. У відеотрансляції звучало звернення режисера Роя Андерсона. Швед був нагороджений почесним Золотим Дюком за внесок у кіноіндустрію. Він розповідав про те, що в певний час Рою сподобався фільм "Панцерник Потьомкін", тому для нього є честю отримати нагороду саме з Одеси.



Яніна Соколова та Одег Панюта на відкритті Одеського кінофестивалю / oiff.com.ua

Одеський джазовий гурт Bedroom Music виконав кавер на пісню Леоніда Утьосова. Вони виконували музичний номер не на сцені, як можна було очікувати, а в декораціях у вигляді кімнати.

Наприкінці церемонії до глядачів звернулась співрежисерка фільму-відкриття ОМКФ "Босий імператор" Джессіка Вудворт. "Сподіваюсь, що дуже скоро ми всі зустрінемося трохи ближче", – сказала режисерка і запросила до перегляду фільму.

Дивитись повну трансляцію відкриття Одеського кінофестивалю онлайн: