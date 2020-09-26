Со вчерашнего вечера, 25 сентября, до 3 октября будет длиться Одесский кинофестиваль, который проходит онлайн из-за пандемии коронавируса. Как прошла церемония открытия – читайте в материале LifeStyle 24.

Онлайн-трансляцию открытия одиннадцатого Одесского кинофестиваля можно было посмотреть на официальных страницах в соцсетях, в частности на ютубе. Генеральный продюсер Юлия Синькевич рассказала, что фестиваль проходит в новом формате – это гибрид фильма и церемонии.

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Ранее зрители должны были выходить на красную дорожку перед Одесским оперным театром. Теперь они смотрели трансляцию. Все началось с того, что Янина Соколова и Олег Панюта увидели, что в зале никого нет. Поэтому они отправились на прогулку по городу, а именно по главным местам фестиваля. Это Потемкинская лестница, Приморский бульвар, Воронцовский маяк, улица Бунина и другие.

Впоследствии они встретили президента фестиваля Виктория Тигипко и генерального директора Юлию Синькевич. В видеотрансляции звучало обращение режиссера Роя Андерсона. Швед был награжден почетным Золотым Дюком за вклад в киноиндустрию. Он рассказывал о том, что в определенное время Рою понравился фильм "Броненосец Потемкин", поэтому для него является честью получить награду именно из Одессы.



Янина Соколова и Олег Панюта на открытии Одесского кинофестиваля / oiff.com.ua

Одесская джазовая группа Bedroom Music исполнила кавер на песню Леонида Утесова. Они выполняли музыкальный номер не на сцене, как можно было ожидать, а в декорациях в виде комнаты.

В конце церемонии к зрителям обратилась сорежиссер фильма-открытия ОМКФ "Босой император" Джессика Вудворт. "Надеюсь, что очень скоро мы все встретимся чуть ближе", – сказала режиссер и пригласила к просмотру фильма.

Смотреть полную трансляцию открытия Одесского кинофестиваля онлайн: