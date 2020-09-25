С 25 сентября по 3 октября отгремит Одесский кинофестиваль. Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет онлайн, однако киноманов ждет немало сюрпризов. В частности, в рамках события пройдут показы украинских фильмов.

Как пройдет Одесский кинофестиваль 2020

Из-за эпидемиологической ситуации в мире представители Одесского кинофестиваля решили устроить виртуальное мероприятие. Церемония награждения и показ фильмов будет проходить онлайн. Количество зрителей будет ограничено на сайте, поэтому киноманам нужно заранее покупать билеты на отдельные дни, или же абонемент на все время кинофестиваля.

Важно Украины выдвинула фильм на Оскар-2021: какая лента может побороться за престижную статуэтку

В программе мероприятия представлены как иностранные фильмы, так и украинские. Среди них – лента "Атлантида", которая стала претендентом на Оскар-2021 от Украины. Какие ще отечественные работы представят на Одесском кинофестивале, смотрите в подборке LifeStyle 24.

8 украинских фильмов, которые покажут на Одесском кинофестивале

"Атлантида"

Год выхода – 2019

Жанр – драма

Фильм рассказывает о 2025 года, когда Украина победила в войне на Донбассе. Однако регион больше не пригоден для жизни, а люди постепенно восстанавливают его. На фоне разрушенных городов и жизней между главными героями вспыхивает любовь, что символически означает, что Донбасс имеет будущее.

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео

"Номера"

Год выхода – 2020

Жанр – драма, научная фантастика

Лента "Номера" снята по пьесе Олега Сенцова. Фильм рассказывает о тоталитарном обществе, где люди не имеют возможности решать даже то, кого любить. Все подчиняются правителю Нулю и его строгим законам. И все рушится, когда в мире номеров появляется чужак, который вдохновит людей на возвращение своего права выбора.

Смотрите трейлер к фильму "Номера": видео

"Военные каникулы"

Год выхода – 2019

Жанр – документальный фильм

Двое 12-летних детей отправляются в летний лагерь "Азов". Здесь их ждут настоящие тренировки и испытания, которые под силу отважным бойцам.

Смотрите трейлер к фильму "Военные каникулы": видео

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"Семья"

Год выхода – 2019

Жанр – комедийная драма

Лента рассказывает об одиноком мужчине, который ищет эмоционального убежища, создавая семейные фото и видео. Для этого на работу он нанимает людей, которые играют его родственников. И одна из актрис вживается в роль, а отношения между главными героями становятся почти настоящими.

Смотрите трейлер к фильму "Семья": видео

"Бес"

Год выхода – 2019

Жанр – документальный фильм

В центре сюжета фильма "Бес" – похищение и возможное убийство добровольца. Отец парня отправляется по следам похитителей, чтобы найти своего сына. В путешествии он находит свидетелей последних минут жизни сына.

Смотрите трейлер к фильму "Бес": видео

"Урсус. Кавказский бурый медведь"

Год выхода – 2014

Жанр – приключенческая драма

Грузинский режиссер, украинский каскадер и канадская зоозащитница отправляются в Берлин. Трое отчаянных покидают охваченный войной Тбилиси, чтобы 5 лет гастролировать с медведем Чоли. Однако животное убивают во время пьяной перестрелки, а режиссер Нико решает переодеться в медведя, чтобы пересечь все границы.

Смотрите трейлер к фильму "Урсус": видео

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"Виктор_Робот"

Год выхода – 2021

Жанр – фантастика, детектив, приключения

Фэнтезийная лента расскажет историю дедушки маленькой Вики, который создал искусственную звезду, которая обеспечивает планеты энергией. Однажды изобретение сломался, а единственный, кто способен отремонтировать звезду – бесследно исчез. Вместе с роботом Виктором девочка отправляется на поиски дедушки.

Смотрите трейлер к фильму "Виктор_Робот": видео

"Мой милый дом"

Год выхода – 2020

Жанр – драма

После смерти матери трое взрослых детей не могут поделить ее квартиру. В провинциальном городке эта сумма очень существенна. Самый молодой потомок Паша не хочет продавать недвижимость, потому что до сих пор там живет, а вот его сестра и брат не против получить свою долю наследства. Когда же аргументы заканчиваются, главные герои прибегают к действиям, забывая о родственных связях.

Смотрите трейлер к фильму "Мой милый дом": видео