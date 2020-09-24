Представители Украинского Оскаровского Комитета обнародовали название фильма, который выдвинут на Оскар-2021. За золотую статуэтку сможет побороться "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.

Об этом представители комитета объявили в фейсбуке 24 сентября. Заявки от отечественных кинорежиссеров принимались на протяжении нескольких недель, поэтому каждый, чья лента отвечала требованиям конкурса, мог выдвинуть свою работу на рассмотрение экспертного жюри.

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В нацотборе приняли участие три фильма – "Земля голубая, будто апельсин", "Мои мысли тихие" и "Атлантида". Все ленты уже успели отметить на кинофестивалях не только в Украине, но и за границей. По результатам всех этапов отбора победу одержала работа режиссера Валентина Васяновича – "Атлантида". Именно этот фильм и поборется за место в номинации "Лучший иностранный фильм".

Что известно о фильме "Атлантида"

Лента "Атлантида" рассказывает о событиях 2025 года, когда Украина победила в войне с Россией. Но за время боевых действий регион становится непригоден для жизни: окружающая среда опустошена, а инфраструктура уничтожена. Но даже во время разрухи, когда восстановление Донбасса кажется невозможным, между двумя главными героями вспыхивает любовь. Чувства символически описаны в фильме, ведь это словно надежда на будущее.

В целом лента является очень чувственной, а каждая сцена здесь имеет свой особый смысл. Об этом рассказал исполнитель одной из главных ролей – доброволец Василий Антоняк.

"В фильме мне понравилась сцена, когда главный герой заехал к себе домой. Она без слов, но там все очень атмосферно и я вижу страдания и горе. Как по мне, каждый эпизод в ленте имеет свой смысл и эмоции. Если его порезать на маленькие кусочки, то мы получим короткометражные фильмы, которые имеют свое начало и свое завершение", – отметил Василий Антоняк.

Кроме добровольца АТО, в "Атлантиде" можно увидеть бывшего разведчика, волонтера фонда "Вернись живым" Андрея Рымарука и парамедика Людмилу Билеку.

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео

Лента получила немало положительных отзывов от кинокритиков. Впервые "Атлантиду" презентовали на Венецианском кинофестивале, где он получил награду в программе "Горизонты". Кроме этого, фильм о Донбассе имеет отличия международных кинофестивалей. Зрители смогут посмотреть ленту с 5 ноября 2020 года.

Войдет ли фильм в список номинантов Оскар-2021

Организаторы престижной премии только принимают заявки от государств, поэтому пока неизвестно, появится ли украинский фильм среди номинантов Оскара.

Как известно, после национального отбора государство передает работу отечественного режиссера на рассмотрение комитета. Однако это не означает, что лента автоматически попадает в номинацию "Лучший иностранный фильм". Из десятков работ эксперты выбирают всего 5, которые и претендуют на премию Оскар.

Украинский фильм ни разу не становился победителем или номинантом престижной награды. Только в 1985 году мелодрама "Военно-полевой роман" попала в список претендентов на Оскар. И хотя фильм был снят Одесской киностудией, это выдающееся событие нельзя приписать к истории Украины, ведь лента представляла Советский Союз и была русскоязычной.