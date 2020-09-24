За время независимости Украина 12 раз пыталась попасть в список номинантов Оскара. Какие ленты выдвигали на престижную награду и какими скандалами отметились – узнавайте в материале.

Сегодня, 24 сентября, объявят фильм, который будет представлять государство на Оскаре в 2021 году. Среди претендентов – "Атлантида", "Мои мысли тихие" и "Земля голубая, будто апельсин". Как сообщает 24 канал, одна из этих лент перейдет на рассмотрение экспертов Оскар, которые и решат, попадет ли новинка отечественного кино в список номинантов "Лучший фильм на иностранном языке".

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А пока Украина ожидает результатов Нацотбора, предлагаем посмотреть фильмы, которые уже представляли наше государство в США.

12 фильмов, которые Украина выдвигала на Оскар

"Домой"

Год – 2019

Режиссер – Нариман Алиев

Главный герой Мустафа отправляется в Киев, чтобы забрать тело погибшего сына и похоронить его по мусульманским традициям. Из столицы он едет в оккупированный Крым с младшим отпрыском Алимом. Парень не во всем поддерживает отца, а потому в пути у них возникает немало разговоров, во время которых родственники больше узнают друг друга и раскрывают перед зрителями трагедию народа.

Смотрите трейлер к фильму "Домой": видео

"Донбасс"

Год – 2018

Режиссер – Сергей Лозница

Фильм состоит из 13 эпизодов, которые воссоздают реальную жизнь на оккупированных территориях Донбасса. Немало событий для сюжета взяли из реальных историй, зафиксированных журналистами, или же рассказанных очевидцами.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Смотрите трейлер к фильму "Донбасс": видео 18+

"Уровень черного"

Год – 2017

Режиссер – Валентин Васянович

В 50 лет свадебный фотограф Костя теряет смысл жить. Все, что у него есть – парализованный отец, подруга, которая работает стилистом в свадебном журнале, старенький кот и слайды, где он еще счастлив. Зато Костя всю жизнь фиксирует счастье других, делая снимки невест, и считает это обыденной рутиной.

Интересно, что в ленте нет никакого диалога. Критики высоко оценили работу Валентина Васяновича, подчеркнув, насколько много этот фильм может рассказать зрителям.

Смотрите трейлер к фильму "Уровень черного": видео

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"Украинские шерифы"

Год – 2016

Режиссер – Роман Бондарчук

"Украинские шерифы" – это документальный фильм, который с юмором разоблачает человеческие слабости.

По сюжету, в селе Старая Збурьевка не хватает правоохранителей. Поэтому обязанности полиции и социальных работников начинают выполнять местные жители – Виктор Кривобородько и Владимир Рудьковский. Они помогают уладить семейные ссоры, не допускают драк, ищут утопленников, но не берутся за уголовные дела.

Смотрите трейлер к фильму "Украинские шерифы": видео

"Поводырь"

Год – 2014

Режиссер – Олесь Санин

В 1930-е годы американский инженер Майкл Шемрок приезжает с сыном в Харьков. Человек хочет помочь построить социализм, однако внезапная встреча с актрисой Ольгой меняет всю его жизнь: он влюбляется, не зная, что за красавицей давно ухаживает работник НКВД. Американца убивают, а его сыну чудом удается выжить во время нападения. Мальчика спасает слепой Кобзарь, который берет его с собой в путешествие поводырем. На примере этих героев авторы показали трагические страницы из истории Украины.

Но именно этот фильм вызвал немалый скандал. Представители и поклонники ленты "Племя", которая тоже принимала участие в национальном отборе, утверждали, что нужна люстрация в Украинском Оскаровском Комитете. На скандал отреагировали и в Голливуде: в рецензии Нил Янг дал лучшую оценку ленте "Племя".

Смотрите трейлер к фильму "Поводырь": видео

"Параджанов"

Год – 2013

Режиссер – Елена Фетисова и Серж Аведикян

Биографическая драма рассказывает о легендарном режиссере Сергее Параджанове. Борец за справедливость не мог молчать, наблюдая за тоталитарным режимом советской власти. А потому конфликт все обострялся и сопровождался репрессиями с заключением.

Лента "Параджанов" не получила одобрительных отзывов за рубежом и не стала номинантом премии Оскар.

Смотрите трейлер к фильму "Параджанов": видео

"ТотКтоПрошелСквозьОгонь"

Год – 2012

Режиссер – Михаил Ильенко

В центре событий фильма – история обычного парня с Полтавщины Ивана Додоки. Во времена Второй мировой войны он работает военным пилотом и получает даже ордена за свою работу. И немецкий плен и советские лагеря меняют его жизнь, а судьба дает шанс эмигрировать в Канаду. Там он становится вождем местного племени.

Смотрите тизер к фильму "ТотКтоПрошелСквозьОгонь": видео

"Иллюзия страха"

Год – 2008

Режиссер – Александр Кириенко

Фильм "Иллюзия страха" был единственным претендентом в Нацотборе, а потому автоматически попал на рассмотрение комиссии Оскара. Это экранизация романа бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

По сюжету, украинского бизнесмена арестовывают за сфальсифицированным делом. Но это событие травмирует его психику: после выхода из СИЗО он сходит с ума. Мужчине кажется, что он – царь Соломон.

Главные роли в фильме "Иллюзия страха" исполнили российские актеры Сергей Гармаш и Андрей Панин.

Смотрите трейлер к фильму "Иллюзия страха": видео

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"Аврора"

Год – 2006

Режиссер – Оксана Байрак

Фильм рассказывает о 12-летней девочке, которая жила в детском доме в Припяти. После Чернобыльской катастрофы она попадает в США на лечение, а на примере одного ребенка авторы проекта хотели показать боль всего общества.

Однако лента вызвала немало противоречий и нарушила главные требования к претендентам на Оскар. В частности диалоги велись в основном на русском языке, ведь в фильме "Аврора" можно увидеть немало актеров РФ. Одну из главных ролей получил Дмитрий Харатьян, который внесен в базу "Миротворец", как человек, угрожающий суверенитету Украины.

Также фильм "Аврора" не был в национальном прокате не менее 7 дней, чего требуют от лауреатов на "лучший фильм на иностранном языке". Да и насчет прозрачности голосования возникало немало сомнений.

Смотрите трейлер к фильму "Аврора": видео

"Водитель для Веры"

Год – 2004

Режиссер – Павел Чухрай

Но если фильм "Аврора" снимала украинский режиссер, которая живет в России, то ленту "Водитель для Веры" создавали представители киноиндустрии РФ. Съемочная группа и все актеры, кроме легендарного Богдана Ступки, были русскими. Поэтому комитет Оскара не принял во внимание заявку Украины и дисквалифицировал ленту из-за нарушения правил премии.

Это был первый громкий скандал для государства, связанный с Американской киноакадемией. Зато в России лента, снятая в Крыму, приобрела бешеную популярность и получила премии от страны-агрессора.

Смотрите трейлер к фильму "Водитель для Веры": видео

"Мамай"

Год – 2003

Режисер – Олесь Санин

"Мамай" – это своеобразная украинская история о Ромео и Джульетте. По сюжету, беглый казак влюбляется в крымскотатарскую красавицу, которая его спасает. Лента состоит из трех частей, соединенных фольклорными элементами и сюжетной линией.

Фильм раскритиковали эксперты, отметив, что он лишен драматургии. В то же время режиссер Олесь Санин признавался, что "Мамай" – его дипломная работа, предназначенная для узкой аудитории. Однако почему тогда лента попала в претенденты на Оскар от Украины, неизвестно.

Смотрите трейлер к фильму "Мамай": видео

"Приятель покойника"

Год – 1997

Режиссер – Вячеслав Криштофович

Это первый фильм, который независимая Украина подала на рассмотрение Американской киноакадемии. Лента "Приятель покойника" рассказывает об украинце Анатолии. В 1990-е годы он теряет работу, а из-за финансовых трудностей от него уходит и возлюбленная. На фоне одиночества и безысходности, Анатолий заказывает для себя киллера.

Лента получила двоякие отзывы, а один из критиков отметил, что в "Приятеле покойника" можно увидеть один город с разных точек зрения.

Смотрите трейлер к фильму "Приятель покойника": видео