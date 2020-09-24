Представники Українського Оскарівського Комітету оприлюднили назву фільму, який висунуть на Оскар-2021. За золоту статуетку зможе поборотись "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

Про це представники комітету оголосили у фейсбуці 24 вересня. Заявки від вітчизняних кінорежисерів приймались упродовж кількох тижнів, тому кожен, чиї стрічки відповідали вимогам конкурсу, міг висунути свою роботу на розгляд експертного журі.

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У нацвідборі взяли участь три фільми – "Земля блакитна, ніби апельсин", "Мої думки тихі" та "Атлантида". Всі стрічки вже встигли відзначити на кінофестивалях не тільки в Україні, але й за кордоном. За результатами всіх етапів відбору, перемогу здобула робота режисера Валентина Васяновича – "Атлантида". Саме цей фільм і побореться за місце у номінації "Найкращий іноземний фільм".

Що відомо про фільм "Атлантида"

Стрічка "Атлантида" розповідає про події 2025 року, коли Україна перемогла у війні з Росією. Та за час бойових дій регіон стає непридатний для життя: навколишнє середовище спустошене, а інфраструктура знищена. Та навіть в час розрухи, коли відбудова Донбасу здається неможливою, між двома головними героями спалахує кохання. Почуття символічно описані у фільмі, адже це немов надія на майбутнє.

Загалом стрічка є дуже чуттєвою, а кожна сцена тут має свій особливий сенс. Про це розповів виконавець одної з головних ролей – доброволець Василь Антоняк.

"У фільмі мені сподобалася сцена, коли головний герой заїхав до себе додому. Вона без слів, але там все дуже атмосферно і я бачу страждання і горе. Як на мене, кожний епізод у стрічці має свій сенс і емоції. Якщо його порізати на маленькі шматочки, то ми отримаємо короткометражні фільми, які мають свій початок і свої завершення", – зазначив Василь Антоняк.

Окрім добровольця АТО, в "Атлантиді" можна побачити колишнього розвідника, волонтера фонду "Повернись живим" Андрія Римарука і парамедика Людмилу Білеку.

Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео

Стрічка отримала чимало позитивних відгуків від кінокритиків. Вперше "Атлантиду" презентували на Венеційському кінофестивалі, де він здобув нагороду у програмі "Горизонти". Окрім цього, фільм про Донбас має відзнаки міжнародних кінофестивалів. Глядачі зможуть переглянути стрічку з 5 листопада 2020 року.

Чи увійде фільм до списку номінантів Оскар-2021

Організатори престижної премії тільки приймають заявки від держав, тому наразі невідомо, чи з'явиться український фільм серед номінантів Оскара.

Як відомо, після національного відбору держава передає роботу вітчизняного режисера на розгляд комітету. Однак це не означає, що стрічка автоматично потрапляє у номінацію "Найкращий іноземний фільм". З десятків робіт експерти обирають всього 5, які й претендують на премію Оскар.

Український фільм жодного разу не ставав переможцем чи номінантом престижної нагороди. Тільки у 1985 році мелодрама "Військово-польовий роман" потрапила у список претендентів на Оскар. І хоч фільм був знятий Одеською кіностудією, цю визначну подію не можна приписати до історії України, адже стрічка представляла Радянський Союз та була російськомовною.