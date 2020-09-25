З 25 вересня до 3 жовтня відгримить Одеський кінофестиваль. Через пандемію коронавірусу захід пройде онлайн, однак на кіноманів чекатиме чимало сюрпризів. Зокрема в рамках події пройдуть покази українських фільмів.

Як пройде Одеський кінофестиваль 2020

Через епідеміологічну ситуацію у світі представники Одеського кінофестивалю вирішили влаштувати віртуальний захід. Церемонія нагородження та показ фільмів відбуватиметься онлайн. Кількість глядачів буде обмежена на сайті, тому кіноманам потрібно заздалегідь купувати квитки на окремі дні, або ж абонемент на весь час кінофестивалю.

Важливо Україна висунула фільм на Оскар-2021: яка стрічка може поборотись за престижну статуетку

У програмі заходу представлені як іноземні фільми, так і українські. Серед них – стрічка "Атлантида", яка стала претендентом на Оскар-2021 від України. Які ще вітчизняні роботи представлять на Одеському кінофестивалі, дивіться у добірці LifeStyle 24.

8 українських фільмів, які покажуть на Одеському кінофестивалі

"Атлантида"

Рік виходу – 2019

Жанр – драма

Фільм розповідає про 2025 рік, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. Однак регіон більше не придатний для життя, а люди поступово відновлюють його. На фоні зруйнованих міст та життів між головними героями спалахує кохання, що символічно означає, що Донбас має майбутнє.

Дивіться трейлер до фільму "Атлантида": відео

"Номери"

Рік виходу – 2020

Жанр – драма, наукова фантастика

Стрічка "Номери" знята за п'єсою Олега Сенцова. Фільм розповідає про тоталітарне суспільство, де люди не мають змоги вирішувати навіть те, кого кохати. Всі підпорядковуються правителю Нулю та його суворим законам. І все руйнується, коли у світі номерів з'являється чужинець, який надихне людей на повернення свого права вибору.

Дивіться трейлер до фільму "Номери": відео

"Воєнні канікули"

Рік виходу – 2019

Жанр – документальний фільм

Двоє 12-річних дітей вирушають у літній табір "Азов". Тут на них чекають справжні тренування і випробування, які під силу відважним бійцям.

Дивіться трейлер до фільму "Воєнні канікули": відео

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"Родина"

Рік виходу – 2019

Жанр – комедійна драма

Стрічка розповідає про одинокого чоловіка, який шукає емоційного притулку, створюючи сімейні фото та відео. Для цього на роботу він наймає людей, які грають його родичів. Та одна з актрис вживається в роль, а стосунки між головними героями стають майже справжніми.

Дивіться трейлер до фільму "Родина": відео

"Бєс"

Рік виходу – 2019

Жанр – документальний фільм

У центрі сюжету фільму "Бєс" – викрадення і можливе вбивство добровольця. Батько хлопця вирушає слідами викрадачів, щоб знайти свого сина. У мандрівці він знаходить свідків останніх хвилин життя нащадка.

Дивіться трейлер до фільму "Бєс": відео

"Урсус. Кавказький бурий ведмідь"

Рік виходу – 2014

Жанр – пригодницька драма

Грузинський режисер, український каскадер і канадська зоозахисниця вирушають до Берліна. Троє відчайдух покидають охоплене війною Тбілісі, щоб 5 років гастролювати з ведмедем Чолі. Однак тварину вбивають під час п'яної перестрілки, а режисер Ніко вирішує переодягтись у ведмедя, щоб перетнути всі кордони.

Дивіться трейлер до фільму "Урсус": відео

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"Віктор_Робот"

Рік виходу – 2021

Жанр – фантастика, детектив, пригоди

Фентезійна стрічка розкаже історію дідуся маленької Віки, який створив штучну зірку, що забезпечує планети енергією. Одного разу винахід зламався, а єдиний, хто здатний поремонтувати зірку – безслідно зник. Разом з роботом Віктором дівчинка вирушає на пошуки дідуся.

Дивіться трейлер до фільму "Віктор_Робот": відео

"Мій милий дім"

Рік виходу – 2020

Жанр – драма

Після смерті матері троє дорослих дітей не можуть поділити її квартиру. У провінційному містечку ця сума є дуже суттєвою. Наймолодший нащадок Паша не хоче продавати нерухомість, бо досі там живе, а от його сестра і брат не проти отримати свою частку спадщини. Коли ж аргументи закінчуються, головні герої вдаються до дій, забуваючи про родинні зв'язки.

Дивіться трейлер до фільму "Мій милий дім": відео