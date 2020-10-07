6 жовтня відбулось оголошення результатів пітчингу Держкіно. Десятки кінопроєктів отримають фінансування від держави у 2020 році. Та не всі українські режисери схвально відгукнулись про рішення Держкіно, розкритикувавши дії відомства.
Які фільми отримали фінансування Держкіно
Список переможців пітчингу Держкіно оголосили в онлайн-трансляції та на сайті установи. На підтримку держави претендували режисери, які представили на розгляд комісії 337 проєктів. Упродовж 2 тижнів експерти розглядали всі подані документи та вирішили підтримати якомога більше фільмів з різних кінокомпаній. Відтак фінансову підтримку надали не більше 2 проєктам з однієї компанії. Окрім цього, тільки один режисер не міг отримати виплату на кілька фільмів.
Обмеження Держкіно ввело і на суми держпідтримки. Так, фільми для широкої глядацької аудиторії здобули по 25 мільйонів гривень, для авторського кіно та копродукції – 20 мільйонів гривень. За результатами пітчингу, держава фінансуватиме 72 проєкти.
Зокрема, Держкіно обрало такі фільми:
"Де гроші?" (Михайло Хома (Дзідзьо)
"Скажене весілля 3" (Любомир Левицький)
"Мирний 21" (Ахтем Сеітаблаєв)
"Дон Жуан із Жашкова" (Віктор Буток)
"Сім бажань" (Дмитро Шмурак)
"Батько" (Олег Масленников)
"Ольга" (Клей Штауб)
"Люксембург, Люксембург" (Антоніо Лукіч)
"Близнюки" (Єва Нейман)
"Її б звали Марта) (Даша Трегубова)
"Утопія" (Юрій Речинський)
"Чорнобиль" (Тарас Ткаченко, Аріане Рікер) та ін.
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