Список переможців пітчингу Держкіно оголосили в онлайн-трансляції та на сайті установи. На підтримку держави претендували режисери, які представили на розгляд комісії 337 проєктів. Упродовж 2 тижнів експерти розглядали всі подані документи та вирішили підтримати якомога більше фільмів з різних кінокомпаній. Відтак фінансову підтримку надали не більше 2 проєктам з однієї компанії. Окрім цього, тільки один режисер не міг отримати виплату на кілька фільмів.

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Обмеження Держкіно ввело і на суми держпідтримки. Так, фільми для широкої глядацької аудиторії здобули по 25 мільйонів гривень, для авторського кіно та копродукції – 20 мільйонів гривень. За результатами пітчингу, держава фінансуватиме 72 проєкти.

Зокрема, Держкіно обрало такі фільми:

З повним списком стрічок, які перемогли на 14-у пітчингу Держкіно можна ознайомитись тут.

Реакція представників кіно

Та такий розподіл фінансування Держкіно прокоментували українські режисери. Чимало з них не підтримали рішення установи, про що написали у фейсбуці.

Так, Любомир Левицький, який отримав кошти на зйомки "Скаженого весілля 3", не здобув підтримку на реалізацію важливого проєкту "Капітан Україна". Режисер заявив, що не зупиниться та все ж зніме стрічку, однак за підтримки бізнесменів.

"Сьогодні Рада Держкіно "визнала" наш фільм "Капітан Україна" не потрібним. Проєкт, який розрахований на рекордні касові збори та мегакультурний вклад, не отримає державної фінансової підтримки… Я зі своєю командою завжди представляв прогрес в українському кінобізнесі. Ми продовжимо це робити і надалі. Тому що наша місія – розвивати кіно, в якому українці не страждають, а перемагають... Допомогти кожному з нас позбавитись почуття меншовартості і пишатись, що в Україні можна мати на екрані свій власний Голлівуд", – написав Любомир Левицький.

Цікаво Хто став переможцем Одеського кінофестивалю: список

А от режисерка Юлія Мироненко заявила, що не бачить прозорості рішення Держкіно, оскільки на пітчингу перемогли стрічки з нижчими рейтинговими балами.

"Мій кінопроєкт "Життя Антона" посів друге місце за балами (41,71) у категорії "Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція". Проте в цій категорії переможцями стали 4 картини, які посіли 1 (43,14 бали), 5 (40,86), 7 (40,57) і навіть 12 (37,57) місця. Подібна ситуація спостерігається і у інших категоріях, де, наприклад, фільм "Батько", який займав 21-у позицію із рейтингом 36,14 бала, обійшов лідера рейтингу "Наші котики-2" (42,29). Логіка того, що відбулося, не зрозуміла і вимагає пояснень!" – написала Юлія Мироненко.

Не розуміє принципу вибору і режисер Ігор Савиченко.

“Чому не за рейтингом? Чому не за порядком напрямків, опублікованих на сайті Держкіно? Це типу "подобається" / "не подобається"? І нащо тоді потрібен був весь цей цирк з експертами, пітчингами, документами, як за напрямком масового кіно підтримку має проєкт з рейтингом 36,14? – зазначив він.

Поділяє думку колег і продюсер Андрій Корнієнко, чий фільм "КіберКрай" отримав високі бали в рейтингу. Однак перемогу на пітчингу стрічка не здобула.

“Що не так з цією країною? Коли в усьому світі комікси вже довгий час вважаються найцікавішим і найуспішнішим матеріалом для екранізації, в наших конкурсах в ручному режимі обирають проєкти для фінансування, які набрали нижчі бали за проєкт "КіберКрай". Хтось може відповісти, чому так? Дискредитація інституту кіно. Не дивно, що більшість аніматорів пішли в гейміндустрію", – заявив він.

Прокоментувала ситуацію і генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич. За її словами, на пітчингу Держкіно можна було побачити "сумнівні рекомендації, що суперечать закону і логіці світового кінопроцесу". Окрім цього, на експертів чинився тиск, коли запустили маніпулятивне звернення, що порушувало всі норми моралі.

Ми зменшили до 24,9 державну частину на "Червоний. Вогненне коле", але це не було враховано взагалі, – написав продюсер Володимир Філіппов.

Не проігнорували рішення Держкіно і представники кінокомпанії DocNoteFilms, які заявили, що остаточно зневірились у доброчесності Держкіно.

Натомість режисери, які перемогли на 14-у пітчингу схвально відгукнулись про розподіл фінансування та назвали процедуру прозорою.