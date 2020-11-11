Украинская кинорежиссер и автор фильма "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилык вошла в перечень "заслуженных деятелей искусства Украины", однако отказалась от награды. Такое решение, к слову, поддержал другой украинский деятель искусства Валентин Васянович.

О своей категорической позиции Ирина Цилык заявила на фейсбук-странице 11 ноября – через два дня после указа о награждении Владимира Зеленского в День работников культуры и мастеров народного искусства. Известно, что Ирина Цилык должна была получить звание заслуженной деятельницы культуры.

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По словам Ирины Цилык, о присвоении звания она узнала из СМИ днем ранее, и это ее очень удивило. Она не знала, что ее кандидатуру подали на рассмотрение, но когда все выяснилось, она приняла решение не получать награду.

"Считаем этот пост моей официальной позицией... Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это – ну какая из меня заслуженная? Искренне говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны разными добрыми делами", – прокомментировала Ирина Цилык.

37-летняя кинорежиссер добавила, что она только начинает свой путь в профессии, поэтому не может претендовать на такое звание, а также она считает неуместным принимать такие знаки отличия "во времена неуверенности, когда многие коллеги из киносообщества были обиженны несправедливыми действиями нынешней власти".

Напомним, что от ордена "За заслуги" 3-й степени также отказался другой украинский режиссер Валентин Васянович – автор фильма "Атлантида", который поборется за возможность представить Украину на Оскаре в 2021 году. Причиной его отказа от награды стали уголовные производства против его коллег.