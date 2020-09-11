Украинская лента режиссера Ирины Целик "Земля голубая, будто апельсин" завоевала очередные награды. Фильм о Донбассе стал лауреатом сразу двух наград на кинофестивале в Польше.

Этой информацией поделились авторы ленты на официальной странице в фейсбуке. По их словам, "Земля голубая, будто апельсин" презентовали на польском кинофестивале Millennium Docs Against Gravit. Фильм о войне на Донбассе настолько всколыхнул жюри, что ему отдали сразу две награды.

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"Замечательные новости из Польши! У нас есть гран-при и награда за лучший кинематограф крупнейшего польского документального кинофестиваля Millennium Docs Against Gravity. Мы очень благодарны членам жюри, которые отобрали наш фильм среди многих значимых и впечатляющих фильмов в конкурсе!" – написали авторы ленты.

"Земля голубая, будто апельсин" / Фото Facebook / @TheEarthIsBlueAsanOrange

Что известно о фильме "Земля голубая, будто апельсин"

Лента "Земля голубая, будто апельсин" рассказывает об украинской семье, которая живет на Донбассе. В течение 6 лет 36-летняя Анна с четырьмя детьми не понаслышке знают, что такое война. Обстрелы в городе Красногоровка, где живут главные герои документального фильма, не прекращаются. Однако такая атмосфера и условия не влияют на настроения семьи: несмотря на все жизненные трудности, дети с мамой остаются жизнерадостными. Они охотно играют на музыкальных инструментах и ​​снимают ролики о жизни прифронтового Донбасса.

Документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин" презентовали в январе 2020 года на кинофестивале Sundance Film Festival, где лента получила одну из первых побед. Сейчас на счету проекта Ирины Целик – более 10 наград на кинофестивалях Италии, Черногории, Германии, Украины и Польши.

Смотрите трейлер к фильму "Земля голубая, будто апельсин": видео