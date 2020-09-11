Українська стрічка режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" виборола чергові відзнаки. Фільм про Донбас став лауреатом одразу двох нагород на кінофестивалі в Польщі.

Цією інформацією поділились автори стрічки на офіційній сторінці у фейсбуці. За їхніми словами, "Земля блакитна, ніби апельсин" презентували на польському кінофестивалі Millennium Docs Against Gravit. Фільм про війну на Донбасі настільки сколихнув журі, що йому віддали одразу дві нагороди.

Важливо Кіноакадемія оголосила нові правила до фільмів, які претендують на Оскар

"Чудові новини з Польщі! У нас є гран-прі та нагорода за найкращий кінематограф найбільшого польського документального кінофестивалю Millennium Docs Against Gravity. Ми дуже вдячні членам журі, які відібрали наш фільм серед багатьох значущих та вражаючих фільмів у конкурсі!" – написали автори стрічки.



"Земля блакитна, ніби апельсин" / Фото Facebook / @TheEarthIsBlueAsanOrange

Що відомо про фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"

Стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає про українську сім'ю, яка живе на Донбасі. Упродовж 6 років 36-річна Ганна з чотирма дітьми не з чуток знають, що таке війна. Обстріли в місті Красногорівка, де живуть головні герої документального фільму, не припиняються. Однак така атмосфера і умови не впливають на настрої родини: попри всі життєві труднощі діти з мамою залишаються життєрадісними. Вони залюбки грають на музичних інструментах та знімають ролики про життя прифронтового Донбасу.

Документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" презентували у січні 2020 року на кінофестивалі Sundance Film Festival, де стрічка виборола одну з перших перемог. Наразі на рахунку проєкту Ірини Цілик – понад 10 відзнак на кінофестивалях Італії, Чорногорії, Німеччини, України та Польщі.

Дивіться трейлер до фільму "Земля блакитна, ніби апельсин": відео