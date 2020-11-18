Фіналістка десятого сезону романтичного проєкту "Холостяк" Дана Оханська вкотре розбурхала мережу сексуальною фотосесією. Вона постала перед камерою повністю оголеною, прикривши груди квітами.

Дана Оханська є однією з найвідвертіших учасниць "Холостяка". В кадрі вона не соромилася говорити на інтимні теми, оприлюднювала еротичну поезію. Після закінчення проєкту дівчина часто позувала перед камерою у відвертих образах. Днями на особистій сторінці в інстаграмі Дана опублікувала фото, де зображена повністю оголеною.

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Оханська не боїться експериментувати і часто обирає для зйомок неординарні і надзвичайно спокусливі аутфіти або ж позує без одягу. У її профілі з'явилася чергова серія фотографій, одна з яких вразила відвертістю.

Дівчина постала перед камерою топлес. Вона повністю оголила своє розкішне тіло, чим викликала неабиякий ажіотаж серед шанувальників та розбурхала їхню уяву. Груди Дана прикрила красивим букетом жовтих квітів. Волосся Оханська гарно вклала і забрала назад, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на очах. Також увагу привертає надзвичайно проникливий погляд ексучасниці "Холостяка".



Дана Оханська / Instagram / @dana_okhanska