Финалистка десятого сезона романтического проекта "Холостяк" Дана Оханская в очередной раз взбудоражила сеть сексуальной фотосессией. Она предстала перед камерой полностью обнаженной, прикрыв грудь цветами.

Дана Оханская является одной из самых откровенных участниц "Холостяка". В кадре она не стеснялась говорить на интимные темы, обнародовала эротическую поэзию. После окончания проекта девушка часто позировала перед камерой в откровенных образах. На днях на личной странице в инстаграме Дана опубликовала фото, где изображена полностью обнаженной.

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Оханская не боится экспериментировать и часто выбирает для съемок неординарные и очень соблазнительные аутфиты или позирует без одежды. В ее профиле появилась очередная серия фотографий, одна из которых поразила откровенностью.

Девушка предстала перед камерой топлесс. Она полностью обнажила свое роскошное тело, чем вызвала большой ажиотаж среди поклонников и взбудоражила их воображение. Грудь Дана прикрыла красивым букетом желтых цветов. Волосы Оханская хорошо уложила и забрала назад, а на лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах. Также внимание привлекает очень проницательный взгляд экс-участницы "Холостяка".



Дана Оханская / Instagram / @dana_okhanska