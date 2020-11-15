Известная российская модель Ирина Шейк постоянно участвует в откровенных съемках и не стесняется обнажаться на публику. На этот раз звезда взбудоражила сеть фотографией, где предстала в трусиках и топе.

После участия в пикантных фотосессиях, Ирина Шейк зачастую обнародует самые горячие фотографии со съемок на своей инстаграм-странице. Там она поделилась с поклонниками и новыми откровенными фото.

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На днях модель решила устроить домашнюю фотосессию. Она сделала селфи в зеркале в одной из комнат дома. Вероятно, это было уже вечернее время, ведь Ирина предстала почти в полной темноте, что придавало фотографии особую пикантность.

Для эротического образа звезда примерила черный кроп-топ на тонких бретелях и крошечные белые трусики. Такой наряд обнажил бедра Шейк, ее стройные ноги, безупречную фигуру и тонкую талию.

Ирина распустила волосы и уложила их легкими волнами. Из-за темноты трудно разглядеть ее макияж, но заметно, что она сделала акцент на губах. Откровенное фото российской модели взбудоражило сеть и только за день набрало полмиллиона лайков.

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