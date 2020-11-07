Модель Ирина Шейк стала звездой декабрьского выпуска журнала Vogue Germany и поразила публику фотосессией на озере Комо в Италии. Для глянца она примерила сразу несколько пикантных образов, один из которых – прозрачное боди с лакированными ботфортами.

Горячий кадр звезда показала в инстаграм-профиле. Она позировала на пирсе в полный рост на фоне живописного озера Комо, у подножия Альп. Однако все внимание приковано не к живописному пейзажу, а к самой Ирине Шейк.

К теме В прозрачном платье: роскошная Ирина Шейк снялась для обложки Vogue – дерзкое фото

Модель выбрала для съемки черное прозрачное боди с длинными рукавами и шлейфом. Верх наряда с завязками на шее и на запястьях она оставила расстегнутым, эффектно засветив кружевное белье. На Ирине Шейк был эротичный бюстгальтер, который едва прикрывал грудь звезды.

Однако не только откровенное боди придало сексуальности и без того обольстительной модели. Его знаменитость соединила с высокими лакированными ботфортами на каблуке, которые сделали акцент на стройных ножках и аппетитных бедрах Шейк. Это фото вызвало резонанс в сети и не оставило равнодушной даже светскую львицу Пэрис Хилтон, которая в комментарии написала: "Это горячо".



Ирина Шейк в прозрачном боди и ботфортах / Фото Instagram / @irinashayk