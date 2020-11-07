Модель Ірина Шейк стала зіркою грудневого випуску журналу Vogue Germany та вразила публіку фотосесією на озері Комо в Італії. Для глянцю вона приміряла одразу кілька пікантних образів, один з яких – прозоре боді з лакованими ботфортами.

Гарячий кадр зірка показала в інстаграм-профілі. Вона позувала на пірсі у повен зріст на тлі мальовничого озера Комо, що біля підніжжя Альп. Проте вся увага прикута не до мальовничого краєвиду, а до самої Ірини Шейк.

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Модель обрала для зйомки чорне прозоре боді з довгими рукавами і шлейфом. Верх вбрання з зав'язками на шиї та на зап'ястях вона залишила розстібнутим, ефектно засвітивши мереживну білизну. На Ірині Шейк був еротичний бюстгальтер, який ледь прикривав груди зірки.

Проте не лише відверте боді додало сексуальності й без того звабливій моделі. Його знаменитість поєднала з високими лакованими ботфортами на підборах, які акцентували на струнких ніжках і апетитних стегнах Шейк. Це фото викликало резонанс у мережі та не залишило байдужим навіть світську левицю Періс Гілтон, яка у коментарі написала: "Це гаряче".



Ірина Шейк у прозорому боді та ботфортах / Фото Instagram / @irinashayk