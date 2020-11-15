Відома російська модель Ірина Шейк постійно бере участь у відвертих зйомках та не соромиться оголюватися на публіку. Цього разу зірка розбурхала мережу світлиною, де постала в трусиках та топі.

Після участі в пікантних фотосесіях, Ірина Шейк зачасту оприлюднює найгарячіші світлини зі зйомок на своїй інстаграм-сторінці. Там вона поділилась з шанувальниками і новими відвертими фото.

До теми Ірина Шейк показала сексуальне тіло в прозорому боді та ботфортах: відверте фото

Днями модель вирішила влаштувати домашню фотосесію. Вона зробила селфі у дзеркалі в одній з кімнат будинку. Ймовірно, це був вже вечірній час, адже Ірина постала майже в цілковитій темряві, що додавало світлині особливої пікантності.

Для еротичного образу зірка приміряла чорний кроп-топ на тонких бретелях та крихітні білі трусики. Таке вбрання оголило стегна Шейк, її стрункі ноги, бездоганну фігуру та тонку талію.

Ірина розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. Через темряву важко розгледіти її макіяж, але помітно, що вона зробила акцент на губах. Відверте фото російської моделі розбурхало мережу та лиш за день набрало пів мільйона вподобань.

Для перегляду фото гортайте праворуч: