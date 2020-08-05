Учасників популярного американського гурту The Killers звинуватили у зґвалтуванні жінки. Проте розслідування довело, що музиканти не винні у цьому злочині, а дівчина, яка нібито стала жертвою розповіла, що жодних насильницьких дій з боку артистів не було.

Про зґвалтування повідомила звукорежисерка Чез Шеррі на особистому акаунті в твіттері. Жінка заявила, що під час одного з концертів музиканти зґвалтували п'яну дівчину в гримерці. Проте розслідування й цій справі довело непричетність колективу до злочину – йдеться на сторінках видання The Guardian.

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Чез Шеррі працювала з гуртом понад 10 років тому. Вона заявила, що ненароком стала свідком того, як один із організаторів говорив з музикантами, що в гримерці на них чекає дівчина. За її словами, учасники колективу по черзі заходили до п'яної дівчини, а потім ділилися враженнями про контакт з нею. Після закінчення виступу охоронець розповів, що жертва так і залишилася лежати в гримерці.

Trigger warning. This is my story. I was a tech for the largest sound company in the world working for one of the biggest bands in the world (still).



I’ve never had any sort of justice. I wonder about her all the time.



Please share my story about my time with THE KILLERS. https://t.co/SlELWD6aje — Chez Cherrie (@ofcherrie) July 28, 2020

Однак, на сторінках видання The Guardian пишуть, розслідування довело, що артисти не причетні до злочину, який описала Чез. Охоронці та інші працівники концертного майданчику зазначили, що того вечора не бачили сп'янілу оголену дівчину в гримерці. Ймовірна жертва також не підтвердила факт насильства. За її словами, нічого з описаного не було.

Проте серед учасників The Killers справді панувала жінконенависницька атмосфера. Вони неодноразово дозволяли собі грубі і сексистські коментарі.