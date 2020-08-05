Участников популярной американской группы The Killers обвинили в изнасиловании женщины. Однако расследование доказало, что музыканты не виновны в этом преступлении, а девушка, которая якобы стала жертвой, рассказала, что никаких насильственных действий со стороны артистов не было.

Об изнасиловании сообщила звукорежиссер Чез Шерри в личном аккаунте в твиттере. Женщина заявила, что во время одного из концертов музыканты изнасиловали пьяную девушку в гримерке. Однако расследование этого дела доказало непричастность коллектива к преступлению – говорится на страницах издания The Guardian.

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Чез Шерри работала с группой больше 10 лет назад. Она заявила, что ненароком стала свидетелем того, как один из организаторов говорил с музыкантами, что в гримерке их ждет девушка. По ее словам, участники коллектива по очереди заходили к пьяной девушке, а потом делились впечатлениями о контакте с ней. После окончания выступления охранник рассказал, что жертва так и осталась лежать в гримерке.

Trigger warning. This is my story. I was a tech for the largest sound company in the world working for one of the biggest bands in the world (still).



I’ve never had any sort of justice. I wonder about her all the time.



Please share my story about my time with THE KILLERS. https://t.co/SlELWD6aje — Chez Cherrie (@ofcherrie) July 28, 2020

Однако, на страницах издания The Guardian пишут, расследование доказало, что артисты не причастны к преступлению, которое описала Чез. Охранники и другие работники концертной площадки отметили, что в тот вечер не видели пьяной обнаженной девушки в гримерке. Предполагаемая жертва также не подтвердила факт насилия. По ее словам, ничего из описанного не было.

Однако среди участников The Killers действительно царила женоненавистническая атмосфера. Они неоднократно позволяли себе грубые и сексистские комментарии.