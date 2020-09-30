Днями актор Туе Ерстед Расмуссен відмовився від зйомок в серіалі "Відьмак 2". У ЗМІ припускали, що нові кастинги можуть тривати кілька тижнів, а то й місяців. Однак в останні дні вересня стало відомо, що роль Ескеля виконає швейцарський актор Безіл Ейденбенз.

"Відьмак" 2 сезон: хто зіграє Ескеля

Про це повідомляє Deadline з посиланням на авторів проєкту. Контракт Безіл Ейденбенз підписав ще 17 серпня, коли відновили роботу над 2 сезоном "Відьмака". Однак оголошувати про зміни в акторському складі представники Netflix не поспішали.

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Тепер же всі чутки західних ЗМІ офіційно підтвердились, а Безіл Ейденбенз, який добре відомий глядачам за проєктами "Фаворитка" і "Вікторія", постане в ролі Ескеля.

Чому Туе Ерстед Расмуссен відмовився від ролі

Серіал "Відьмак" став одним із найпопулярніших проєктів Netflix, який приніс не тільки шалені гонорари головним акторам, але й впізнаваність зіркам стрічки. Тому раптова відмова Туе Ерстед Расмуссен від ролі здивувала весь світ.

У мережі актор пояснив, що через пандемію коронавірусу не зміг приступити до зйомок, як решта його колег. Ускладнювало ситуацію й те, що Велика Британія ввела обов'язковий 14-денний карантин для іноземців. Відтак Туе Ерстед Расмуссен не зміг поєднати зйомки у "Відьмаку 2" з іншими контрактами, тому й змушений був відмовитись.

"На жаль, через перенесення зйомок внаслідок пандемії COVID-19, я не можу зіграти Ескеля у серіалі "Відьмак". Звичайно, це засмучує, але я в основному почуваюсь щасливим і вдячним за ті дні, які мені довелося провести на знімальному майданчику на початку 2020 року", – зазначив Туе Ерстед Расмуссен.

Окрім цього, актор наголосив, що 2 сезон "Відьмака" буде неймовірно цікавий. Тому закликав всіх прихильників переглянути стрічку після її виходу. Сам Туе, як і інші кіномани, також спостерігатиме за подіями серіалу.

Що відомо про серіал "Відьмак 2"

Наразі автори проєкту не розсекречують всіх деталей сюжету нового "Відьмака", однак ті факти, що вже знають кіномани, прикували увагу до проєкту. За сюжетом, Геральт із Рівії та Цірілла зіткнуться з багатьма випробуваннями. На дівчинку з могутніми силами влаштують полювання. Натомість Відьмак та Йенніфер стануть на її захист. Окрім цього, головні герої намагатимуться знайти відповіді про природу походження цих сил, а тому повернуться до табору, де зростав Геральт.

Глядачі познайомляться з наставником відьмаків Весемиром, а також з другом головного героя Ескелем. Тому відкриється чимало секретів про минуле Геральта.

Автори серіалу вже заявили, що не допустять помилок 1 сезону "Відьмака". Сюжетна лінія стрічки була заплутана через часові переплети. Тому у 2 сезоні події розвиватимуться почергово.