У Великій Британії працюють над 2 сезоном популярного серіалу "Відьмак". Та тепер авторам проєкту доведеться шукати нового актора на роль Ескеля. Туе Ерстед Расмуссен остаточно відмовився від зйомок через коронавірусну пандемію.

Про своє рішення актор оголосив в інстаграмі. Туе Ерстед Расмуссен заявив, що причиною стали обмеження, які Велика Британія ввела через пандемію коронавірусу. Карантинні правила повпливали на графік зйомок "Відьмака", а тому актор вирішив просто відмовитись від популярного проєкту.

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"На жаль, через перенесення зйомок внаслідок пандемії COVID-19, я не можу зіграти Ескеля у серіалі "Відьмак". Звичайно, це засмучує, але я в основному почуваюсь щасливим і вдячним за ті дні, які мені довелося провести на знімальному майданчику на початку 2020 року", – написав Туе Ерстед Расмуссен.

Водночас актор наголосив, що вболіває за цей телепроєкт та впевнений, що 2 сезон "Відьмака" буде дивовижним.

Впевнений, що 2 сезон "Відьмака" буде дивовижним. Тепер я можу спостерігати за всім, як фанат, а не зірка "Відьмака", – додав він.

Відомо, що Туе Ерстед Расмуссен мав зіграти друга головного героя Геральта. За даними західних ЗМІ, персонаж хоч і є другорядним, однак відіграє у сюжеті важливу роль. Хто замінить датського актора на зйомках, поки не відомо. Інсайдери лише зазначають, що кастинги на роль Ескеля можуть тривати місяці.

Що відомо про 2 сезон "Відьмака"

Оригінальний серіал Netflix вийшов на стрімінговій платформі у 2019 році. "Відьмак" став одним із найуспішніших проєктів компанії, а на вихід нових серій чекають мільйони любителів фентезі.

Наприкінці 1 сезону автори серіалу натякнули, що на головних героїв чекає чимало випробувань. Геральт із Рівії та Цірілла будуть шукати розгадку надзвичайних сил княжної. І допомагатиме їм у цьому могутня відьма Йенніфер. На дівчинку влаштують справжнє полювання, а боротьба за неї буде ще запеклішою.

Окрім цього, глядачі зможуть дізнатись про історію Геральта. Чоловік повернеться до табору відьмаків і наставника Весемира.

Дивіться трейлер до 1 сезону "Відьмака": відео

Акторський склад серіалу "Відьмак":