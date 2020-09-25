В Великобритании работают над 2 сезоном популярного сериала "Ведьмак". Но теперь авторам проекта придется искать нового актера на роль Эскеля. Туе Эрстед Расмуссен окончательно отказался от съемок из-за коронавирусной пандемии.

О своем решении актер объявил в инстаграме. Туе Эрстед Расмуссен заявил, что причиной стали ограничения, которые Великобритания ввела из-за пандемии коронавируса. Карантинные правила повлияли на график съемок "Ведьмака", а потому актер решил просто отказаться от популярного проекта.

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"К сожалению, из-за переноса съемок в результате пандемии COVID-19 я не могу сыграть Эскеля в сериале "Ведьмак". Конечно, это огорчает, но я в основном чувствую себя счастливым и благодарным за те дни, которые мне пришлось провести на съемочной площадке в начале 2020 года", – написал Туе Эрстед Расмуссен.

В то же время актер отметил, что болеет за этот телепроект и уверен, что 2 сезон "Ведьмака" будет удивительным.

Уверен, что 2 сезон "Ведьмака" будет удивительным. Теперь я могу наблюдать за всем, как фанат, а не звезда "Ведьмака", – добавил он.

Известно, что Туе Эрстед Расмуссен должен был сыграть друга главного героя Геральта. По данным западных СМИ, персонаж хоть и является второстепенным, однако играет в сюжете важную роль. Кто заменит датского актера на съемках, пока не известно. Инсайдеры лишь отмечают, что кастинги на роль Эскеля могут длиться месяцы.

Что известно о 2 сезоне " Ведьмака"

Оригинальный сериал Netflix вышел на стриминговой платформе в 2019 году. "Ведьмак" стал одним из самых успешных проектов компании, а выход новых серий ждут миллионы любителей фэнтези.

В конце 1 сезона авторы сериала намекнули, что главных героев ждет немало испытаний. Геральт из Ривии и Цирилла будут искать разгадку чрезвычайных сил княжны. И будет помогать им в этом могущественная ведьма Йеннифэр. На девочку устроят настоящую охоту, а борьба за нее будет еще ожесточеннее.

Кроме этого, зрители смогут узнать об истории Геральта. Мужчина вернется в лагерь ведьмаков и наставника Весемира.

Смотрите трейлер к 1 сезону "Ведьмака": видео

Актерский состав сериала " Ведьмак":