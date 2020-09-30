На днях актер Туе Эрстед Расмуссен отказался от съемок в сериале "Ведьмак 2". В СМИ предполагали, что новые кастинги могут длиться несколько недель, а то и месяцев. Однако в последние дни сентября стало известно, что роль Эскеля исполнит швейцарский актер Бэзил Эйденбенз.

"Ведьмак" 2 сезон: кто сыграет Эскеля

Об этом сообщает Deadline со ссылкой на авторов проекта. Контракт Бэзил Ейденбенз подписал еще 17 августа, когда возобновили работу над 2 сезоном "Ведьмака". Однако объявлять об изменениях в актерском составе представители Netflix не спешили.

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Теперь же все слухи западных СМИ официально подтвердились, а Бэзил Эйденбенз, который хорошо известен зрителям по проектам "Фаворитка" и "Виктория", предстанет в роли Эскеля.

Почему Туе Эрстед Расмуссен отказался от роли

Сериал "Ведьмак" стал одним из самых популярных проектов Netflix, который принес не только баснословные гонорары главным актерам, но и узнаваемость звездам ленты. Поэтому внезапный отказ Туэ Эрстед Расмуссен от роли удивил весь мир.

В сети актер пояснил, что из-за пандемии коронавируса не смог приступить к съемкам, как остальные его коллеги. Осложняло ситуацию и то, что Великобритания ввела обязательный 14-дневный карантин для иностранцев. Следовательно Туе Эрстед Расмуссен не смог совместить съемки сериале "Ведьмак 2" с другими контрактами, поэтому и вынужден был отказаться.

"К сожалению, из-за переноса съемок в результате пандемии COVID-19, я не могу сыграть Эскеля в сериале "Ведьмак". Конечно, это огорчает, но я в основном чувствую себя счастливым и благодарным за те дни, которые мне пришлось провести на съемочной площадке в начале 2020 года", – отметил Туе Эрстед Расмуссен.

Кроме этого, актер отметил, что 2 сезон "Ведьмака" будет невероятно интересен. Поэтому призвал всех сторонников пересмотреть ленту после ее выхода. Сам Туе, как и другие киноманы, также будет наблюдать за событиями сериала.

Что известно о сериале "Ведьмак 2"

Пока авторы проекта не рассекречивают всех деталей сюжета нового "Ведьмака", однако те факты, что уже знают киноманы, приковали внимание к проекту. По сюжету, Геральт из Ривии и Цирилла столкнутся со многими испытаниями. На девочку с могучими силами устроят охоту. Зато Ведьмак и Йеннифэр станут на ее защиту. Кроме этого, главные герои будут пытаться найти ответы о природе происхождения этих сил, а потому вернутся в лагерь, где рос Геральт.

Зрители познакомятся с наставником ведьмаков Весемиром, а также с другом главного героя Эскелем. Поэтому откроется немало секретов о прошлом Геральта.

Авторы сериала уже заявили, что не допустят ошибок 1 сезона "Ведьмака". Сюжетная линия ленты была запутана из-за временных переплетений. Поэтому во 2 сезоне события будут развиваться поочередно.

Смотрите трейлер к 1 сезону сериала "Ведьмак": видео