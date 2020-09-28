Голливудский красавец Генри Кавилл, который отлично сыграл "Ведьмака", когда-то хотел стать Джеймсом Бондом. Однако на роль актера не утвердили, предпочтя Дэниела Крейга.

Об этом Генри Кавилл откровенно рассказал в интервью GQ. По словам актера, на время первых кастингов ему было всего 22 года. Генри Кавилл тогда особо не готовился к пробам, а потому и не получил желаемой роли агента 007.

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Интересно, что харизматичному британцу предложили сыграть пикантный эпизод из сценария о Джеймсе Бонде. Генри Кавилл предстал перед режиссером и продюсерами в одном полотенце, как это когда-то сделал Шон Коннери. В пикантном образе он зачитал реплики. Сейчас сложно в это поверить, но знаменитый "Ведьмак" не прошел кастинг из-за неидеального пресса.

Я помню, как режиссер сказал мне: "Ты выглядишь немного пухленьким, Генри". Тогда я просто не знал, как правильно тренироваться и питаться, но я рад, что услышал правду. Это помогает мне становиться лучшим,

– рассказал Генри Кавилл.

Сейчас Генри Кавилл является одним из претендентов на роль Джеймса Бонда. Авторы франшизы еще не приняли решение о новых кастингах, а звезда "Ведьмака" не намерен сдаваться.

"На данном этапе ничего не ясно. Посмотрим, что будет дальше. Но да, я бы хотел получить роль Джеймса Бонда, я в этом очень заинтересован", – добавил он.

Что известно о новом Джеймсе Бонде

Как известно, с 12 ноября на большой экран выходит фильм "007: не время умирать". Исполнитель главной роли Дэниел Крейг уже объявил, что больше не будет сниматься в знаменитой "Бодиане".

Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет моим последним. Но он, без сомнения, один из лучших,

– отметил Дэниел Крейг.

Именно поэтому авторы проекта объявили кастинг, куда пригласили топовых голливудских актеров. Среди претендентов на роль агента 007: Идрис Эльба, Шайя ЛаБаф, Генри Кавилл и Том Харди. По данным западных СМИ, последнего уже утвердили продюсеры, а представление нового Джеймса Бонда состоится до конца 2020 года. Однако пока официального подтверждения этой информации нет.