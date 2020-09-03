"007: Не время умирать": в сети опубликовали зрелищный трейлер и новую дату выхода
Все поклонники Бондианы в восторге от последних новостей от Universal Pictures: новую ленту об агенте 007 таки готовят к прокату. Кроме этого, в Сети появился официальный трейлер, который раскрыл несколько деталей сюжета.
"007: Не время умирать": сюжет и трейлер
Пятая и финальная лента с Дэниелом Крейгом сможет поразить всех любителей шпионских экшнов. И новый официальный трейлер, который авторы проекта опубликовали 3 сентября в ютубе, тому доказательство.
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По сюжету, Джеймс Бонд ушел в отставку и наслаждается тихими буднями на Ямайке. Однако отдыхать знаменитому агенту не придется, ведь мир вновь находится под угрозой уничтожения.
Бывшие коллеги Бонда рассказывают, что неизвестные похитили ученого, что может привести к смерти миллионов людей. Идя по следу злоумышленников, главный герой столкнется с опасным противником, который пользуется новейшими видами оружия.
Согласно новому трейлеру, зрителей точно будет ждать качественный боевик со зрелищными стрельбами и драками. Да и Дэниел Крейг сделал все для того, чтобы его последняя история во франшизе о Бонде была очень убедительной.
Смотрите новый трейлер к фильму "007: Не время умирать": видео
Главные актеры фильма
- Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд
- Рами Малек – главный антагонист
- Рейф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори
- Наоми Гаррис – ассистентка Ева Манипенни
- Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер
- Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон
- Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер
- Ана де Армас – Палома
- Лашана Линч – Номи.
- Дэвид Дэнсик – злодей Уолдо
- Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд
Премьера "007: Не время умирать"
Из-за пандемии коронавируса долгожданную ленту несколько раз переносили. Представители Universal Pictures уже планировали показ шпионского боевика на 2021 год, однако 3 сентября объявили, что "007: Не время умирать" выйдет в прокат 12 ноября 2020 года. Лента, без сомнения, станет одной из самых ожидаемых премьер осени.