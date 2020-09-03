Все поклонники Бондианы в восторге от последних новостей от Universal Pictures: новую ленту об агенте 007 таки готовят к прокату. Кроме этого, в Сети появился официальный трейлер, который раскрыл несколько деталей сюжета.

"007: Не время умирать": сюжет и трейлер

Пятая и финальная лента с Дэниелом Крейгом сможет поразить всех любителей шпионских экшнов. И новый официальный трейлер, который авторы проекта опубликовали 3 сентября в ютубе, тому доказательство.

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По сюжету, Джеймс Бонд ушел в отставку и наслаждается тихими буднями на Ямайке. Однако отдыхать знаменитому агенту не придется, ведь мир вновь находится под угрозой уничтожения.

Бывшие коллеги Бонда рассказывают, что неизвестные похитили ученого, что может привести к смерти миллионов людей. Идя по следу злоумышленников, главный герой столкнется с опасным противником, который пользуется новейшими видами оружия.

Согласно новому трейлеру, зрителей точно будет ждать качественный боевик со зрелищными стрельбами и драками. Да и Дэниел Крейг сделал все для того, чтобы его последняя история во франшизе о Бонде была очень убедительной.

Смотрите новый трейлер к фильму "007: Не время умирать": видео

Главные актеры фильма

Дэниел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Рами Малек – главный антагонист

Рейф Файнс – директор МИ-6 Гарет Маллори

Наоми Гаррис – ассистентка Ева Манипенни

Рори Киннир – руководитель штаба Билл Таннер

Леа Сейду – новая девушка Бонда Мадлен Свон

Джеффри Райт – друг Бонда Феликс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Линч – Номи.

Дэвид Дэнсик – злодей Уолдо

Кристоф Вальц – Эрнст Ставро Блофельд

Премьера "007: Не время умирать"

Из-за пандемии коронавируса долгожданную ленту несколько раз переносили. Представители Universal Pictures уже планировали показ шпионского боевика на 2021 год, однако 3 сентября объявили, что "007: Не время умирать" выйдет в прокат 12 ноября 2020 года. Лента, без сомнения, станет одной из самых ожидаемых премьер осени.